第11屆雲台會日前在雲南昆明盛大舉辦，雲台會歷經十年的努力已略具發展的果實，局限在經貿、農業及文旅方面，帶來兩岸互惠互利的機遇；雲南特別在民族融合上，堪稱是融合的表率，雲南人安貧樂道的性格，上天會賜七彩雲南的美景，讓這片世外桃源，格外引人憐惜，旅客絡繹不絕，不同的路線有不同的風味，有數位科技的雲南、也有大陸對外重要戰略位置的雲南、更有美不勝收的自然美景與民族融合所寫下的中國故事，這片上天所給予的淨土，雖然並非是大陸對台的重點強項，但一個又一個動人的故事，寫下兩岸植花卉種水果的美麗故事。

此次第十一屆雲台會的活動以「共享RCEP新機遇 開創雲台融合新局面」為主題，300餘位台胞台商出席。少數民族、台胞台商身著民族服裝出席，與大陸企業家、少數民族人士暢敘親情，共商兩岸交流合作、融合發展。

雲台會於2012年首次舉辦，此為雲台經濟文化交流合作的重要平台。本屆雲台會內容豐富，包括一場主題日活動，以及雲台生物醫藥大健康產業融合發展對接會、東協台商口岸經濟產業合作懇談會、雲台產業合作與園區建設研討會、雲台數字經濟產業發展對接會等專項活動。活動內容豐富，看得出雲南省的用心與大陸國台辦的全力支持，或許雲南並非對台重鎮，台商在雲南的數量及年輕人都不多，但越是這樣的地區，每跨出兩岸融合發展都是顯得相當不容易。

中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤在昆明與出席活動的台商代表座談交流時表示，大陸真誠歡迎廣大台胞台商來大陸投資興業、參與兩岸融合發展，將為廣大台胞台企融入新發展格局、參與高質量發展創造更有利條件。包括少數民族企業家在內的兩岸同胞共商融合發展，是兩岸同根一脈、血濃於水的生動寫照。這一番談話無疑是替大陸對台政策點出了明確的方向。

其中宋濤主任提到2023年是改革開放45周年，大陸圍繞推動高質量發展，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力加大宏觀調控，擴大有效需求，激發經營主體活力，經濟運行持續好轉，內生動力持續增強，社會預期持續改善，為實現全年經濟社會發展目標打下堅實基礎。隨著中國式現代化全面推進、制度型開放全面深化，大陸工業門類齊備、市場空間廣闊、人才科技要素集聚、產業轉型升級快速等優勢將更集中、更充分釋放，為台商台企在大陸的發展提供更廣闊空間與更豐富機遇。此番話指出大陸發展需要台商台企，同樣台商台企也要運用大陸發展的各項計畫及機會來充分展現自我及謀求自身利益的極大化。

或許台灣無法充分理解總體方略，也無法精研《中共中央國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》的精神，但從雲南的精神來看，不多的機會還要與台灣共同來分享，展現雲南無私包容多元及民主的精神。

雲南省委書記、省人大常委會主任王寧表示，歷史的實踐表明，兩岸同胞是命運與共的骨肉兄弟，是血濃於水的一家人，任何力量都切割不斷。要和平要發展，要交流要合作，是兩岸同胞的共同心聲。雲南省與廣大台胞加強產業合作，在互利共贏中實現融合發展；雲南真誠希望，與廣大台胞一道服務和融入共建一帶一路，在開拓南亞東南亞市場中共享開放的機遇；雲南真誠希望，與廣大台胞深化人文交流，在弘揚中華文化中建設共同的精神家園。

令人感動的是，國民黨仍在選舉之際，不畏政治流言，為台商為台胞請命；祕書長黃健庭表示，2008到2016年間，兩岸在九二共識反對台獨的基礎上，開創了最和平繁榮的輝煌時代。近年，兩岸關係因政治因素趨於緊張，不斷衝擊雙方交流成果。他指出，任何試圖逆轉兩岸交流的做法都是不現實的，也不會成功。歷史告訴我們，兩岸關係相合則旺、相離則傷、相反則蕩；兩岸經貿合則兩利，分則兩敗。九二共識是兩岸交流的穩固基礎，經貿合作是維繫兩岸關係和平穩定的壓艙石。中國國民黨持續推動兩岸交流和經貿合作。讓台灣海峽恢復到過去和平繁榮，讓兩岸重返和平繁榮的康莊大道。這一番談話，台灣民眾能否感受到那股為台灣著急及對台灣的愛？留待選舉的結果。黃健庭呼籲，希望兩岸能夠恢復團體旅遊。他也表示兩岸直航點應該要回到疫情之前的數量，要排除兩岸民間交流的障礙，降低往返的成本和不便。

黃健庭也指出台商也面臨著轉型壓力。面對挑戰，兩岸都需要尋找新的契機和商機來突破。隨著RCEP協議正式生效、雲南在大陸擴大與東南亞合作共建一帶一路過程中扮演著重要角色，入滇台商可以借此機會推動與東南亞國家的貿易，這就是契機和商機。期待兩岸不但共享一帶一路的收穫，也都能借助RCEP讓彼此的經貿合作更為緊密。

總之，七彩雲南這片人間淨土，少數民族臉上的笑容，繽紛的花朵與豐富的物產，其中有大陸和台灣發展的影子，草馬古道、香格里拉、麗江古城、大理蒼山洱海、西雙版納、普洱茶、過橋米線、豌豆粉、杜鵑花等數不盡的民族風味，與台灣的民族風誠然可以相互輝映，雲台會貿易額累績達111.59億美元這代表的意思是甚麼？大家不妨仔細想一想；而藍營不斷呼籲恢復兩岸團客及直航，這又是為誰作嫁？有多少的台灣民眾去過雲南欣賞風景及民族之美？雲台會明白的表示，未來雲南將與台灣持續深化產業發展、貿易投資、人文交流等合作，可謂雲台會是替兩岸發展帶來新機遇。

（作者為文化大學國發大陸所副教授）

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