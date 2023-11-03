王毅訪美，一般被視為是為「習拜會」做準備的行程，現在，全球關注在巴以衝突的複雜環境裡，「習拜會」是否將在11月實現，雙方合作穩定中東局勢，同時穩定複雜的中美關係。

台灣關注的，始終是外在環境的惡化如何影響台海，並自然衍生出一種論調，認為「世界有事，就是美國有事」，而美國無法兼顧所有事，因此地球上的爭端愈多，台海就愈安全，因為美國一時顧不上台海，不會挑事。據此，有專家判斷「中美降溫，台海退燒」...... 短期性的。

這種判斷，如果不是出於認知作戰而是出於真心，那就是幼稚的。下這種判斷的不是象牙塔中的學者，而是在台美間做實務工作的專家，那就更令人傻眼了。

「習拜會」成不成，尚屬未知，即便成了，其象徵意義也遠大於實質，象徵什麼？象徵中美對抗再激烈，也不會完全翻臉。這話反過來說，不完全翻臉，不代表競爭不激烈。北京與華盛頓尋求的是，在嚴重缺乏互信的狀態下，如何避免完全翻臉。

但願望是一回事，事態發展往往是另一回事，畢竟，卻乏實質的象徵意義，往往吹彈可破。近例是，上一次「習拜會」後不久，發生「流浪氣球」事件，美國反應荒謬絕倫，一夕打破了狀似和緩的局面。降什麼溫？退什麼燒？

拜登有多希望與習近平會面，全世界都感知得到，但他一向都會發出奇怪的「示好信號」。這一次白宮汲汲營營為雙方會晤鋪的「紅毯」是：五角大廈展示一系列解放軍空中攔截美軍的「魯莽」，以及更進一步的半導體出口限制。此外，親拜登的美媒依舊照三餐唱衰中國經濟。

拜登希望營造的是，無論怎麼「痛扁」中國，習近平還是得來美國覲見「天子」的印象。不過，這種撐顏面的行為是要付出實質代價的，北京當然開出了要價清單，就問你拜登付不付得起。

清單裡的各種項目不談，只談台海，觀察者應該設定的問題是，拜登能在台灣問題上做出多少讓步？從AIT主席無預警三度訪台的現象看，拜登能做出的讓步很小，頂多踏上寶島重申「不支持台獨」，但檯面下「挺賴」的小動作還是持續。這種表面文章，自然無法讓北京滿意。

拜登信誓旦旦要「重置」中美關係，沒人信，事實證明白宮也做不到，現在退而前其次，其三，其四，但求中美重建軍事對話。

五角大廈發出了奇怪的「示好信號」稱—— 自2021 年秋季以來，已經發生了180 多起中國飛行員攔截美國軍機事件，過去兩年的數量比之前十年還要多。用抱怨的方式拜託中方重建軍事對話，奇怪不奇怪？殊不知，此一抱怨聽在北京耳裡，反而是「軍事斷訊才是對的」。

在這一點上，北京認為中美軍方斷訊是降溫台海的良方，華盛頓則持相反看法，關鍵問題是，台灣到底是誰的「家門口」？只要這一點無法獲得最起碼的共識，斷言台海降溫就是井蛙思維。而只要台海無法降溫，中美關係就不會降溫，哪怕是短暫的冷卻。

不要忘記，明年是拜登爭取連任的大選年，按美國現在的政治氛圍，中美關係毫無可能轉好，而是不知道會惡化的什麼程度。從拜登個人利益考量，這次就算促成了「習拜會」，也是拜登將「反華劇本」劇透給習近平的最後機會。所謂「劇透」，就是告訴習，未來哪些「抗中表演」是被迫演出的，望北京不要當真。

中南海當然不會輕信白宮劇本，只會看實質作為，北京早已準備好各種劇本應對，其中當然包含「最壞劇本」，也就是在台海無預警的軍事升溫。軍事升溫意味著擦槍走火的機率大增，只要拜登禁不住壓力踩紅線，北京就會加倍奉還，而拜登通常禁不住壓力。

換言之，台海局勢在明年有可能驟變，無論中華民國總統是誰。

理性推估，北京當然不願意在此時刻對台灣動武，但此一理性不見得能克服美國的非理性行為。而美國現在必須將資源投入於烏克蘭與以色列兩個戰場，根本無力兼顧台灣。就怕拜登明知不能開闢第三個戰場，卻為了勝選鋌而走險，揮霍習近平的理性，賭中國不敢。

從北京的角度看，負債累累的美國，不但持續透支國力援助海外戰場，還不惜以「軍援外國有助於美國就業」的荒謬理由誆騙撥款委員會與普羅大眾，事實上已無能力保衛第一島鏈，因此，卸除美方在東亞的軍事同盟壓力，將是習近平最核心的「要價」，而這是拜登給不起的。

所以才說，即便11月「習拜會」能成，象徵意義也遠大於實質意義，除非拜登在檯面下出賣台灣，或出賣等值的其他美國資產。

如果拜登出賣台灣，台海確實可「退燒」，但就怕這不是台灣拒統的各色人等想要的結果。美國出賣台灣的程度，百姓可能不會知道，但台獨會先體感寒意，其他拒統的政治勢力會隨後感到來自中美的壓力。

即便台灣安然渡過了「美國選舉」這一難關，也要看當選的人是拜登還是川普(或其他鷹派共和黨參選人)，無論誰當選，台海高燒都不會退，因為中美對抗是長期事件，而美國政治已滑入非理性軌道，中國則隨時準備一戰。

排除民進黨不論，台灣無論哪個黨派都想精進「騎墻技術」，以為可以一面自我武裝，尋求外援，一面謀求兩岸和解，促進經濟。事實上，這陰陽兩面在邏輯上是互斥的，北京還會傻傻無條件送錢給台灣自我武裝，並尋求外援自重嗎？

其他國家或可騎牆，但台灣已經沒有騎牆的可能，所有以為有望恢復馬時代兩岸格局的人，都在做夢，因為當前中美關係的變數太多，沒有人說得準未來趨勢。寄望於大陸自顧不暇，下不了武統決心，可別忘了北京說解封就解封的決策風格。壓力累積到一定程度，必然得一次釋放，而中美關係目前就是難以紓壓的大悶鍋，不爆則已，一爆就是算總帳。

因此之故，兩岸政治談判是迴避不了的謀和路徑。

那麼，是不是讓賴清德當選也沒差呢？當然不是，賴當選只是讓北京動手的顧慮更少，但這不代表其他人當選就理所當然能趨吉避凶。總之一句話，做美國馬前卒，絕不會有好下場。

中美不會降溫，台海也不會退燒；世界愈亂，台灣愈危險，因為大變革總是出現在亂局裡。（作者為自由撰稿者）

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