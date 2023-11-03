日前，媒體指稱共軍「山東號」航母編隊在台灣東南方、西太平洋演訓期間，面臨美海軍派遣「卡爾文森號（CVN-70）」航母抵達日本附近海域，以遞補「雷根號（CVN-76）」航母原先西太平洋駐防轉往南海，形成對「山東號」包夾，共軍緊急調派3批6艘艦船入西太平洋。

10月31日共軍聯合東部戰區殲、轟機群與南部戰區航母編隊在台灣西南至東南一帶海空域進行海空聯訓與紅藍對抗。11月1日美加艦隊航經台灣海峽，由北而南，展現美對盟友自由開放印太地區的承諾。共軍東部戰區譴責美加大肆宣揚，彩虹-4無人機與轟-6機群4架在台灣西南應對。2日1900時我國防部稱，1650時許起共機殲-10、11、16、蘇愷-30、轟-6、空警-500、運-8、9及無人機等出海活動，其中20架次逾越中線，進入台灣中、北部及西南空域延伸線，針對美加艦隊通過台海展開聯合戰備警巡與威懾示警。

首先，我國防部10月26日發現共軍南部戰區「山東號」航母編隊由南海經巴士海峽進入西太平洋期間；大陸「南海戰略態勢感知」發現美「雷根號」航母同時由西太平洋進入南海、30日發現美「卡爾文森號」航母艦載機在日本東南海域上空活動。

10月28至30日日方公布，共軍第一批北部戰區駐青島815A型電子偵察艦799由東海經宮古海峽入西太平洋。第二批，東部戰區駐舟山偵測船大隊795與北部戰區駐青島055型驅逐艦101和903A型綜合補給艦903由東海經日本奄美大島北邊海域入西太平洋。第三批，北部戰區駐大連052D型驅逐艦122與駐山東青島054A型護衛艦550由東海經宮古海峽入西太平洋。或許，第二批共軍艦隊入西太平洋遠訓、相對位置，逢美「卡爾文森號」移防日本附近海域。

然從10月26日美「雷根號」航母與共軍「山東號」航母在巴士海峽附近海域遙遙相望彼此克制等情況、先前9月11日共軍南部戰區「山東號」航母編隊由南海入西太平洋，同時東部戰區作戰艦編隊8艘由東海經宮古海峽入西太平洋後，進行東、南戰區海軍紅藍對抗等，本次，北部戰區與東部戰區組織艦船6艘分由東海經日本奄美大島與宮古海峽分批入西太平洋仍延續戰區對抗演練，特別增加北部戰區兵力。

其次，依據筆者多年觀察共軍「艦船先行，軍機後到，海空聯訓」原則。我國防部於11月1日公布，發現共軍31日有共機43架次、共艦7艘次；其中殲-10戰機4架（部分兵力），由福建興化灣經台灣海峽中線中段越線往北自福州轉入內地。其餘，有殲-10戰機4架（部分兵力）、蘇愷-30戰機4架，由台灣防空識別區西南邊緣往台灣西南至防空識別區南南西接近巴士海峽戒護以下編組後折返。另運-9通信對抗機1架、運-8電偵機1架、無偵-7無人機1架、運油-20機2架，協同由由台灣防空識別區西南邊緣往台灣西南至防空識別區南南西邊緣出轉進往東北方經巴士海峽，循防空識別區邊緣至南南東往菲律賓海（山東號航母編隊之菲律賓東北方處）後折返。

再者，殲-16戰機16架（推斷12架的大隊制空對海打擊兵力，4架應為具有電子作戰的殲-16D戰機），擔任上述空中後勤支援兵力戒護任務。空警-500機1架，擔任空中指管任務，轟-6機4架擔任對海打擊任務。另外1架空警-500機，在接近我東沙島東北，由台灣防空識別區西南往東南短程往返，擔任前述外圍海空域戰場環境監視與情傳任務。前述，逾越海峽中線及其延伸線進入西南及東南空域37架次，推斷與南部戰區海軍「山東號」航母編隊進行海空聯訓之外，另上述北部與東部戰區組成的聯合艦隊伺機將與南部戰區海軍進行紅藍對抗；電子偵察船將對抵近監視的日方機艦進行情報偵蒐任務與戰場情報分享及傳遞。

最後，美國海軍第七艦隊2日發布，美軍飛彈驅逐艦「裴拉塔號」（USS Rafael Peralta）與加拿大皇家海軍巡防艦「渥太華號」（HMCS Ottawa）在11月1日在台灣海峽由北向南進行例行性自由航行任務；發現同日有共軍察打一體的彩虹-4無人機1架，在接近福建與廣東交界處之台灣西南從事空中監視任務；轟-6機4架編隊（可搭載遠距反艦導彈），在接近我東沙島東北之台灣防空識別區西南邊緣，模擬對美加艦隊進行軍事威懾態勢。

我國防部於3日9時許稱， 2日發現共機39架次、共艦8艘次；其中彩虹-4無人機與BZK-005無人機各1架、蘇愷-30戰機4架、殲-10戰機4架分2批、殲-11戰機2架、BZK-005無人機1架分在台灣海峽中線北、中上、中下、南等5段進行戰巡與無人機聯巡（訓）、運-8反潛機1架，由台灣西南經巴士海峽至台東以東空域後折返、運-9通信對抗機1架、轟-6K機2架、殲-16戰機2架在台灣防空識別區西南往南南溪邊緣往返、空警-500機1架在我東沙島東北之台灣防空識別區西南往東南往返等20架次，（參考1012台獨行徑不休 共軍復返台海聯演：共軍對我襲擾因素），針對美加艦隊聯巡台海強勢反應。

再者，中國大陸清瀾海事局於11月2日發布，11月03日0600時至1830時在海南島東南方白鞍島周邊四點連線，範圍110 平方公里、1月3日至11月5日，每日2230時至次日0130時在海南東北方樓前港西南內地為中心，6海里（約11.11公里）為半徑的圓形區域內等進行軍事訓練。依據軍事訓練範圍、地點等，推斷為邊防部隊演訓，無針對性訓練。

（作者為中華戰略學會副研究員、陳守仁孫學研究中心助理研究員、中華經略國防協會研究員、文化國發所博士）

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