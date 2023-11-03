據傳，民眾黨不分區立委名單納入了台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，因徐具有陸配身分，引發民進黨的焦慮。繼陸委會主委邱太三說「出具放棄國籍證明才可以任立委」，內政部長林右昌談到此，居然指桑罵槐地說，若一面拿台灣身分證，口袋又藏了另張代表極權國家的身分證，這是民眾最大的疑慮。

按，兩岸關係並非國與國的關係，現狀是中華民國和中華人民共和國路不承認，何來「國籍」可以放棄？拿陸配「國籍」說事，不正是坐實了「兩國論」、坐實了「台獨」？按「兩岸人民關係條例」辦理，陸配來台，經過依親、居留、永久居留，依法放棄大陸的「戶籍」後，便失去了大陸人民的身分，原有的中華人民共和國護照自動失效。

相較於外國籍配偶申請外僑居留證後，在國內連續合法居留滿3年，每年合法居留183日以上即可取得我國身分證的流程，我們岐視陸配更甚於岐視外配！

徐春鶯依法取得中華民國身分證，也依中華民國的法律放棄了中華人民共和國的身分證，且在台灣設籍超過10年，依法取得參政權，林右昌居然可以公然指稱她口袋又藏了另張代表極權國家的身分證？林右昌不承認內政部發給徐春鶯的身分證？

部會首長答詢，豈能狗掀門簾，全仗一張嘴？從80億的基隆輕軌，到基隆輕軌捷運，再到425億卻進不了基隆市區的基隆捷運，一貫出一張嘴，騙盡了基隆人的心，卻未留下一根捷運軌道，從政風格，真可謂一以貫之。

狗掀門簾的，豈止是他？從美國萊豬到日本核食，從非核家園到乾淨的煤炭，從高價採購到大量銷毀的高端疫苗，從不見蹤影的捷運到不下水的潛艦，從大量補貼的南進政策到大量消失的觀光客，從五缺到青蔥、番茄、高麗菜、雞蛋都缺，從反詐國家隊到詐騙勾當層出不窮，蔡政府哪個官員不是全仗一張嘴？哪個官員說過一句人話？又有哪個官員把法律兩字放在心裡？

見到影子就亂吠，張口就咬，看到滿地「黃金」，爭先撕咬搶食，群狗亂政，台灣民主政治悲矣！

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