《華爾街日報》日前以「魅力攻勢」，形容大陸對美國發起的新外交行動，稱中國不但邀請美國重要企業與意見領袖訪中，釋放兩國民間關係緊密的訊息，更派出商業、文化、體育界人士組成代表團赴美交流，希望為習近平6年半來首次的美國行熱身，「魅力」再度成為大陸對外關係的顯學。

大陸軟實力名列前茅

從某個角度來說，國家魅力是「軟實力」的升級版。軟實力是美國哈佛大學教授約瑟夫楨`伊於1980年末期所提出，指一個國家在國際關係中所擁有，除經濟及軍事外的第三實力；奈伊認為軟實力主要存在於文化、政治價值觀和外交政策三大資源中。

近年來，隨著大陸經濟力量提升，軟實力也持續擴大。根據國際品牌價值評估機構Brand Finance所發布的《2023年度全球軟實力指數（GSPI）報告》，大陸軟實力排名第五，第一名不令人意外是美國；個別項目中，有五項領先群倫，大陸「綜合影響力」世界第二，次於美國；「技術與創新領先者」第二；「教育和科技」第三；「易於開展業務」和「未來增長潛力」全球排名都是第一，大陸軟實力仍有很大的成長空間，榮景可期。

大陸對外文化貿易額在2021年首次突破了2000億美元，2022年文化產品出口881.9億美元，同比增長了12.4%；美國、韓國和日本的手遊市場，大陸手遊發行商收入約占比25%，全球手遊收入前100大手遊發行商中，大陸佔39家；儘管美國持續打壓大陸經貿，但大陸流行文化產品及服務仍受到美國年輕消費者的喜愛。

根據調查機構Sensor Tower數據顯示，Temu和TikTok等大陸APP長期位居美國iOS和Google Play商店下載熱門排行榜；大陸手遊收入在美國市場的份額由2018年第一季的7.3%上升至2021年第二季的23.4%，持續上升中，同時，美國已成為大陸電影海外票房收入排名第一的來源地。

除了軟實力提升，大陸近年來更常被談到的是所謂的魅力外交。與軟實力相同的是，魅力攻勢著重對他國產生吸引力與影響力，而非如西方國家般強加價值觀或意識形態。大陸在外交上經常明確表示，「不干涉他國內政」、「不附加政治條件」，這和美國等西方國家的外交攻略，往往伴隨政治意識形態和政治價值觀的強迫輸入，大相逕庭。

國際影響力與日俱增

一帶一路作為習近平「大國外交」戰略主軸，除了推動基建與商業合作外，更成為大陸文化貿易或文化輸出的重要載體。據統計，到大陸留學的前15大來源地中，有14個是一帶一路沿線經濟體。此外，還相繼成立諸如絲路國際劇院聯盟、博物館聯盟、藝術節聯盟、圖書館聯盟、美術館聯盟等文化交流組織，成為文化交流與合作的平台，實用性質的「魯班工坊」等十多個文化交流和教育合作品牌也正在逐步形成。

以經濟建設為核心的魅力外交已產生一定的成效，特別是在非洲地區，人們對大陸的經濟和政治影響持正面態度者居多數。根據最新的非洲輿論調查顯示，在34個接受調查的國家中，三分之二的人認為中國的影響「有點正面」或「非常正面」；而美國智庫皮尤研究中心2019年在阿根廷、巴西和墨西哥進行的民意調查中，一半的受訪者表示對中國存有好感。

日前北京舉行第三屆一帶一路國際合作高峰論壇，多達150國元首及代表與會，簽訂並舉行了近90個國際倡議、論壇、研討會等，現場冠蓋雲集、展現欣欣向榮的合作氣象，同一時間，中東迦薩走廊正陷入戰火、生靈塗炭，美國及盟友仍拒絕停火。兩相對照，不少人感嘆，美國的軟實力太硬，硬實力正在提升的大陸則身段夠軟，在當今複雜的國際關係中，魅力何在，已不言可喻。