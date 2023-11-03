外交部用新聞稿批評學者黃介正「可笑」、「枉為學者」，真是讓人傻眼！殊不知，不論是立委監督施政或學者批判時政，都是民主法制的常態，也是避免行政權獨大和降低損害的必要機制。不料，台灣竟然反向操作，行政官員在國會殿堂上不但不回覆質詢的問題，也屢屢假「機密」之詞，拒絕提供資料，侵害憲法保障人民「知」的權利。如今，更是食髓知味，對人民和學者專家指三道四！台灣還有民主嗎？

這種囂張跋扈的態度和作風，不正驗證民進黨政府的獨裁嗎？斷交部長不思檢討，動輒黑箱，甚至跋扈到放縱下屬在公務機關攻擊學者，簡直是給民主做了最壞的示範！

其實，跋扈部長的形象，也非一日所積。過去吳釗燮就常在國會質詢時痛斥立委，怒目相向，反質詢更不在話下。相較於其他還算注重個人形象的綠營官員，吳釗燮就是不演了，並用衝突式的戰狼言行轉移公眾焦點，讓國人遺忘了他外交施政混亂無方的事實。

反正再怎麼離譜、再怎麼黑箱、再怎麼搞金援外交、再怎麼軟弱無力，都有側翼、網軍帶風向，或是讓媒體的關注失焦。也難怪深諳此道的綠營官員言行日益變本加厲，只要語帶挑釁地往認知作戰、紅軍的身上栽，或者操弄反中議題，就可以達到目的轉移焦點。

反正抹紅、抹黑，或是拖過了民眾監督的鋒頭，跋扈的官員又是一條好漢。如今，還有哪位官員好好談政策？談專業判斷或談修養？在綠營體制下，恐怕找不到了吧！

（作者為立法委員）

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