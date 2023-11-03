今年4月12日大陸商務部宣布：將就台灣長期以來禁止大陸進口2455項貨品一事進行貿易壁壘調查。到了8月17日，商務部公布初步調查結果，指我方對大陸進口限制不符合WTO相關規定，也不符合ECFA內容，將結合調查結果採取相應措施，研究中止或部分中止ECFA項下給予台灣產品的免關稅優惠。

自此，ECFA成為台灣各界人士關切的焦點。國發會主委龔明鑫說：依據ECFA台灣出口到大陸減稅8億多美元，如果中止關稅優惠，可以轉往別的市場。經濟部長王美花說：未來廠商若有需求，政府會大力協助產業。行政院長陳建仁則在立法院答詢時說：ECFA對台灣的影響越來越小。

蔡政府眾官員不知所云的回答，正顯示出彼等若不是井底之蛙，就是根本未把台灣經貿的前途放在眼裡。

具體而言，ECFA象徵三個層次的意義，最核心一層當然是出口產業的利益。依據海關進口稅則，台灣進出口貨品達8000多項，ECFA早收清單所列出口大陸免關稅的項目只有539項，占不到7%；但以金額計，則占了2009年台灣出口大陸的16.1%；即使到了去年，該等貨品出口到大陸205億美元，仍占我方出口到大陸的16.9%，其重要性並未減少，不知陳院長所說「ECFA的影響力越來越小」是不是指ECFA在他心中已無關緊要？

此外，現行ECFA免關稅貨品均是傳統產業，且以中小企業為主，特別需要政府照顧。但蔡政府執政以來，對傳產和中小企業可謂不聞不問。例如火車頭產業汽車整車年產量從40多萬輛萎縮到僅剩20多萬輛，卻沒看到政府拿出任何因應措施；而對於中小企業，在《產業創新條例》有關研發獎勵中，更是不顧各界反對，只對超大規模企業給予較高投資抵減，與韓國恰恰相反。

ECFA象徵的第二層意義是扮演兩岸經貿關係壓艙石的角色。2008年馬政府執政，奠定兩岸經貿關係穩定發展的局面，我對大陸貿易順差持續增長，最近10年累計高達8165億美元。蔡政府執政7年多，我對大陸出口占總出口比重從39.5%上升至最高43.9%，年貿易順差突破1000億美元大關，兩岸經貿成為帶動台灣經濟成長的支柱力量。

一旦ECFA被部分或全部中止或終止，象徵兩岸經貿關係生變，影響所及不僅是ECFA早收清單上免關稅的貨品，兩岸經貿將處於動盪狀態，全面衝擊台灣出口和投資，勢必重創台灣經濟。

國發會主委龔明鑫說，台灣出口可以轉往別的市場。試看蔡政府力推的「新南向政策」，2015～2022年間我對新南向18國出口占總出口的比重從21.1%減為20.2%，進口卻從16.2%增至19.5%，我方貿易順差從221億美元萎縮到135億美元，所謂分散市場豈不就是笑話一樁！

ECFA的第三層意義是關係台灣加入區域經濟整合的空間。ECFA屬於WTO體制下的自由貿易協定（FTA），FTA象徵簽約成員之間為策略夥伴的關係。2010年兩岸簽署ECFA後，順利與紐西蘭、新加坡簽署《經濟合作協定》，正在洽談中的另有幾個國家；俟後續的《服務貿易協議》受阻後，與所有貿易夥伴的洽簽工作隨即中止。

如今若ECFA部分或全部中止，顯示兩岸經貿關係進入另一嚴峻狀態，直接衝擊台灣加入區域經濟整合的機會。在台灣申請加入的《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），有7個國家同時是《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）的成員，大陸是該等國家密切的經貿夥伴，要想得到他們同意我方加入，將是難以克服的障礙。

當前全球產業供應鏈在美國政治操弄之下正在大遷徙，我企業被迫遷往東南亞和墨西哥等地。沒有了ECFA、未能加入CPTPP和RCEP，台灣出口必須繳交關稅、競爭力降低，其後果將是產業進一步出走、面臨產業空洞化危機，蔡政府施政豈能只有意識形態而沒有台灣經濟的未來！

（作者為前經建會主委、前經濟部長）