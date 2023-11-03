行政院長陳建仁日前在立法院備詢時稱「核電是綠電」，引發高度關注，因為這是蔡政府執政團隊第一次做此表述。不過，實際執行能源政策的經濟部長王美花立刻打臉陳揆的說法，堅持「目前台灣的綠電不包括核電」，於是陳建仁只好改口稱「RE100沒有包括核電」。

陳建仁改口 核電是綠電

RE100是指100%再生能源，再生能源當然不包括核能，但綠電並不只有RE100，陳建仁偷換概念，他甚至還說，「非核家園」已是台灣社會共識。這根本就是公然說謊，2018年「以核養綠」公投的同意票占總投票數6成，可見非核並不是台灣共識。

能源政策是2024大選的重大議題，國民黨總統參選人侯友宜已明確提出核一、核二、核三安全延役及核四安全重啟等相關政見；民眾黨總統參選人柯文哲最新提出的2030能源占比目標為燃氣45%、燃煤15%、再生能源30%以及核能10%，同樣納入核電。

2位在野黨的總統參選人並不反對非核目標，但是他們認為，在能源轉型的過程中，應該要使用核能作為過渡能源，因此提出相關的核能方案；但蔡政府從2016年上任以來就堅持要在2025年將核電歸零，蔡政府為此推出了狂飆般的風光發電政策。不過，王美花已承認2025年綠電無法達標。

儘管如此，民進黨至今沒有改變加速廢核的立場。總統參選人賴清德一下子說緊急時可以重啟核電，一下子又說台電備轉容量高，台灣不必走回頭路使用核電，被問急了，就說自己只是要選4年的總統，就算以後核能更進步，他也管不到。蔡英文曾表示「2024以後就不關我的事了」，兩人的說法如出一轍，既無遠見也極不負責任，難怪被學生批評是「得過且過」的心態。

有人認為，陳建仁是搞不清楚狀況，才會說出「核電是綠電」。事實上，歐洲議會確實在2022年通過歐盟執委會提案，將核能列為「綠色能源」，並自2023年1月1日起正式生效。美國能源部指出「核能是潔淨且永續的能源」，目前美國核電占20%；311事件後一度要完全廢核的日本，已陸續重啟核電。雖然2022年的核能發電比例為7%，但日本將2030年的電力能源結構調整為核能占比20至22%。

王美花硬拗 停電不缺電

歐美日的能源政策都納入核電，且至少在10年內核電比例都還高達20%，比目前台灣在野黨稱核電要占10%的目標還要高，因此，陳建仁在第一時間說核電是綠電，基本上符合國際能源的主流思維，他並沒有說錯。其實，王美花也不敢反駁這種說法，因為重新擁抱核能已是國際能源的現在進行式，她只是「技巧性」的辯稱，台灣所認定的綠電不包括核電。意思是，不管世界潮流如何，反正蔡政府就是不把核電當綠電、就是要廢核，而且是領先全球、超英趕美，在2025年就要非核！

蔡政府的能源政策已形同進入瘋狂狀態，完全與現實脫節。就算不管其他國家怎麼做，也應該要掂掂自己的能耐。台灣能源98%仰賴進口，能源安全低，且因大量使用火力發電，碳排係數高，2022年的「氣候變遷績效指標」排名第57，是倒數第7名。

蔡政府執政下，台灣總體電力使用量連續呈現下跌，2022年用電量較2021年減少28億度，2023年1月至8月已較2022年同期減少60億度。用電量與經濟發展成正比，台灣電力使用量持續減少，意味著工商活動也在減少中，從去年至今年，台灣出口創下連續12黑，用電萎縮也呼應了經濟表現不佳的現況。

值得注意的是，儘管用電量減少，但今年上半年台電有正式記錄的停電次數仍高達3794次，新北市僅10月分停電戶數就已飆破8萬戶，清大生也怒轟，10月分停電6次，就像住在難民營一般。如此頻繁的大規模停電，對工商業界的生產和民眾生活的影響很大，但蔡政府還是繼續嘴硬稱非核政策不改。至於賴清德則言必稱「蔡規賴隨」，對核電的立場不是晦暗不明就是乾脆裝死。既然如此，那人民就必須用選票淘汰這個非核害台的民進黨！