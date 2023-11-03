號稱民主進步的民進黨最近做了兩件違反民主進步的事，讓人擔心民進黨若繼續完全執攻，台灣將由現在的藍綠對立擴增到新的族群衝突，讓台灣變成全世界的反民主怪物，永無寧日。

這兩件事一隱一現。隱而未見諸媒體的一件是，大陸台商、台胞的媽祖信仰中心昆山慧聚天后宮，上個月16日展開為期7天6夜的「昆山媽遊台灣」傳香諦緣活動，但民進黨政府禁止讓大陸信徒來台參與活動。另一件公諸於社會並引發討論的則是，綠營政客大力抨擊民眾黨有意把台灣新住民發展協會理事長徐春鶯列不分區立委一事。

從民進黨的「恐中偏執症」來看，這兩件事其實顯示出一個共同現象，就是綠營對來自大陸的人民有不健康、甚至病態性的恐懼。台灣若是任由民進黨把這樣病態性的偏執發展下去，可能會重蹈美國在二戰時期對日裔美國人犯下的錯誤，甚至說嚴重點，還可能會犯下德國獨裁者希特勒對待猶太人的大錯。

美國是一個多種族的大熔爐，並以移民國家為傲，但是美國種族歧視、族群間猜忌的現象在數十年前仍極普遍。1941年日本帝國主義偷襲珍珠港之後，更激化了這樣的猜忌。1942年2月，當時的美國總統羅斯福下達總統命令，授權美國陸軍部可以把美國西海岸州的所有日裔美國人都強迫轉移、拘禁。

在這樣的命令下，十多萬在美國出生、在美國長大、受美國教育、平日講英語的美國人，就只因為他們的先祖來自日本，身上流了日本人的血，就被強制關進了設在數十個偏僻地方的集中營，過著與德國納粹的集中營並無二致的禁錮生活，直至日本投降為止。

這件日裔美國人遭囚禁的事件，成了美國近代史黑暗而羞恥的一頁。雖然後來的美國雷根總統簽署了民權法案，承認美國政府當年的做法是基於種族偏見，戰爭中的不安情緒和政治領導層的失敗所導致，代表美國政府向拘禁事件道歉，並向被拘留的日裔美國人和他們的後裔支付總計超過16億美元的賠償，但美國政府這樣的作法仍在日裔美國人的心裡留下了難以抹去的陰影。

基於歷史的軌跡，現在居住在台灣的人民絕大多數都來自中國大陸，只是來的時間先後不同，包括近幾十年來因嫁娶來台，或者隨國民黨軍隊來台，或更遠的那些來台開拓打拚的先祖，都是來自大陸。大家拜來自大陸的神、大陸來的廟，祭拜墓碑上寫著大陸祖籍地的祖墓。

當然，民進黨政府及綠營的人否認他們有這樣的偏執心態，高喊「只要認同台灣的人，就是台灣人」。但這樣的口號和否認經不起事實的驗證。因為蔡政府不僅對徐春鶯任不分區立委一事上有雙重標準，而且事實上是口是心非。

綠營喊「認同台灣就是台灣人」的口號是假，他們心裡真正想的是「認同民進黨的才是台灣人」。擔任民民進黨要職的立委趙天麟，就是最典型的例子。趙天麟是綠營歧視的所謂「外省第二代」，但因他認同民進黨，就成了綠營的寵兒。

趙天麟可以為了自己的男歡女愛，叫助理當擔保人，以醫美健檢名義讓大陸小三申請來台共遊。但是當昆山台商辦「昆山媽遊台灣」活動時，已經辦好入台證的約20位大陸信徒，卻在臨出發前被蔡政府阻止來台。

為什麼大陸人來台陪民進黨立委婚外情可以，大陸人陪昆山媽祖返台卻不可以，蔡政府執政的標準何在？值得台灣人深思。

（作者為資深媒體人）