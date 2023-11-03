「大陸是娘家、台灣是婆家，兩邊都是家，不要把大陸想得那麼恐怖。」這是2017年民進黨成立新住民事務委員會時，獲聘委員的陸配寧家榮發乎真誠的心聲；時隔6年，民眾黨不分區立委擬提名陸配徐春鶯，卻被副總統兼民進黨總統參選人賴清德抹紅會危害國安。原來陸配在民進黨心中如此恐怖，所謂尊重多元族群根本喊假的。

寧家榮在大陸曾加入共產黨，獲聘民進黨新住民委員時公開表示，若用嫁女兒的心情來看，媽媽都希望孩子到婆家會被認同；但同樣是陸配的徐春鶯，顯然得不到婆家認同。賴清德公開批判後，行政院長陳建仁呼應國安考量為最高標準，陸委會主委邱太三更要她放棄中國國籍，展現對中華民國的忠誠。

邱太三身為陸委會主委，怎可能不知道規範台灣地區與大陸地區人民法律權利義務的《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，明文規定陸配若申請中華民國國民身分證，須先註銷大陸戶籍。徐春鶯早已取得中華民國身分證，在兩岸互不隸屬的特殊關係下，註銷大陸戶籍等同已放棄國籍。

對中國共產黨來說，從沒放棄統一的念頭，更不會承認台灣是主權獨立國家。因此《中華人民共和國國籍法》規定，申請放棄國籍必須「定居在外國」，中共不承認中華民國治權，定居在台灣的陸配當然不算定居外國。因此邱太三高喊要徐春鶯放棄中國國籍，明顯刻意扭曲《兩岸人民關係條例》。

陸委會是政府統籌處理大陸事務的專責機關，邱太三更不可能不知道陸配參選立委，徐春鶯不是首例。2020年國民黨就把陸配牛春茹列入不分區立委候選人第17順位，另2018年陸配史雪燕就獲遞補南投縣議員，成為台灣第一位陸配縣議員，亦即牛春茹與史雪燕都是合法參選的陸配。

全台陸配逾30萬人，民進黨標榜尊重新住民多元族群，如今因2024大選「反中」選票提款機不靈光，許多年輕選民不再力挺，賴清德於是高舉「抗中保台」旗幟猛轟徐春鶯，連國安會秘書長顧立雄也參一腳，內政部長林右昌更激情演出，指徐春鶯口袋藏了另張代表極權國家的身分證。

蔡英文2016年當選總統的第一天，就高喊台灣人是自由民主的，只要她當總統一天，沒有人需要為他的認同而道歉。隔年，民進黨成立第一屆新住民事務委員會，12位委員中有8位新住民，其中陸配寧家榮最引人注目，因她雖曾加入共產黨，但早已是台灣媳婦，才會把兩岸比喻成娘家與婆家。

如今徐春鶯的心情跟寧家榮一樣，都需要大家認同，沒想到竟被賴清德帶頭批判，邱太三還要她公開表態效忠，這對有心參與公共事務的陸配情何以堪？而賴清德身為副總統竟跳上第一線抹紅陸配，等同逼迫所有陸配在娘家與婆家之間選邊站，這樣的台灣還算是民主國家嗎？

（作者為大學教師）