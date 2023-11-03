藍白要不要合？從這個議題出現至今已經拖延多日，不只兩個陣營的支持者開始感到不耐，綠營的朋友更是紛紛批評已經變成鬧劇。

藍白合先前卡關，在於合作方式沒有共識。民眾黨希望用全民調決定正副總統候選人，國民黨則一直想用美式初選，朱立倫主席3日對柯文哲說法的最新回應，還是指全民調在上階段就被否定了。兩邊沒有交集。

其實情勢發展顯示可以有交集：首先，距離選舉越來越接近，不能再拖，侯友宜就說火車不等人，意思是如果再不合作就算了。柯文哲3日強調參選是為了改變台灣政治文化，他拒絕黑箱，所以還是希望透過公開透明的全民調方式來決定人選，更強調他跟侯友宜兩人的民調支持度如果在誤差範圍之內，他就算贏也會接受當副手。

坦白說，柯文哲這個宣示非常不容易。因為目前民調大多數多以5%為顯著水準，在95%信心水準之下，如果樣本數為1068份，誤差值是正負3左右。兩位人選相比時，一加一減，差距就達到6%。就此而論，柯文哲等於豪邁強調：民調如果沒有贏侯超過6%，就認輸當副手。

在此同時，2日有一份最新民調指出，侯友宜的民調支持度上升，柯文哲下降。如果相信這份民調，則不管郭台銘最後是否參選，侯友宜都領先柯文哲6%以上。

綜合這幾項最新發展來看，建議侯友宜應該大方接受全民調之戰，因為最新民調顯示，他的支持度已經顯著回溫，在這種情況之下，展現出強烈的自信，對他的選情才有幫助，這也符合侯友宜原本的警界鐵漢形象。否則，如果侯友宜的民調基本盤已經回溫，甚至在某些民調裡面還領先不少，但是卻不接受公開透明的民調競爭方式，除非能提出很正當的理由說服各界，不然難免會對原本的士氣造成負面影響。

當然，除了總統人選的正副競爭之外，有人可能在意組閣權。問題是這件大事很難事先「喬」，否則一定會被綠營批評是分贓。

回歸憲法來看，行政院長的提名權在總統手上，但任何一位總統要提名行政院長的時候，一定會考量立法院裡面的各黨席次與實力。如果侯友宜勝出，由於國民黨的立委席次一定不少，到時會提名誰當行政院長，會不會結合民眾黨，這就要看能掌握的立委席次以及政治智慧了。

反過來，如果柯文哲勝出，民眾黨的立委席次暫時還不多，跟國民黨合作組閣在所難免，否則很多重大法案跟預算都過不了立法院這關，因此聯合政府勢在必行。除非民眾黨跟國民黨選後鬧翻，才會讓柯轉而去找民進黨組聯合政府。在這種情況下，總統是民眾黨籍，副總統是國民黨籍，聯合政府卻是民眾黨與民進黨，這個可能性不能說完全不存在，只是很小很小。

藍白合不只是比民調，也是向全民展現氣勢，侯友宜當有鐵漢風範。

（作者為國立台灣藝術大學廣播電視學系教授）