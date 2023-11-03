藍白合演變迄今，需要的是善意堆疊，而非猜忌與缺乏同理心的本位主義。這個道理，國民黨、民眾黨領導者都懂，只是，雙方3日再度隔空各說各話，這不只無端消耗彼此戰力，雙方支持者的相互仇視，幾乎已趨近「有你沒我」的狀態，即便最終整合能逆轉成局，恐怕也將讓整合從1+1變成1-1。面對支持者的不耐與憤怒，朱、侯、柯必須看見。

朱立倫3日拋出政黨協商新方案，參照日、德經驗讓立委參選人決定正副手。從兩黨目前的提名席次來看，這套辦法看似對侯友宜有利，但讓最能嗅察民意動向的立委參選人決定誰當母雞，試問，在不記名的前提下，他們會選擇黨意優先、個人選票放一邊，還是回歸自身利益做決定？若把侯、柯的命運交給這群政治精算師來決定，未嘗不是折衷辦法。

因此柯文哲或許可先私下探詢個別立委動向，只要電話打完一輪，形同完成一次「假投票」，若情況不如想像可怕，或許該對此提案持開放態度。

回過頭來說，柯的全民調有其科學基礎，只是藍營早已定調沒有全民調，因此即便柯拋出「誤差範圍內都算他輸」的讓步，恐怕也不易讓對方改弦易轍。只是，即便國民黨認為遊戲已走到沒有民調這一步，但就多數民意看法而言，「全民調」確實是多數選民較贊同的機制，在柯拋出「民調讓分」之後若仍堅決反對，恐難迴避怯戰的質疑。

但無論如何，藍白原先看似就要火車對撞，朱、柯千鈞一髮又拋出新方案，代表雙方都有意識避免車毀人亡，有意以時間換空間。藍白破局了嗎？只能說，合作確實已吹彈可破，但不應抱持絕對的悲觀。