2024的總統大選，很詭異的，藍白合成為主軸，雖是演成了歹戲， 還拖棚甚久，但相當程度邊緣化了民調長期居第一的賴清德，很可能也是促使賴民調近期下滑的幫兇之一；不過，這場戲似乎快下片了， 侯友宜的競選列車已宣布快過「藍白合」站，可能只有藍繼續向前行，而柯文哲3日雖對國民黨提出的新方案有回應，但仍堅持全民調，只稍微緩和表示，接受只贏誤差範圍內可為副手的方案，基本上仍是拒絕國民黨較具組織代表性的評比建議，好像是揮揮手向侯列車說掰掰！

侯下最後通牒的「火車過站不等人」說，很可能正中柯之下懷， 他所圖的恐怕一直是總統大選 「兄弟登山，各自努力」，所算計期待的大約是認為藍營支持者對賴的不能接受度最高，且遠超過對他的，只要他的民調一直維持老二，且與賴差距不大，最後藍營下架民進黨的渴望及訴求，應會促發「棄侯保柯」的效應，來助攻他的總統大位。

誠實言，如果藍白合在總統這一層次，進行還算順利，柯的態度不是一直那麼傲慢地拒絕藍這方有退讓空間的整合方案，更不是自命清高似的，以公開公平、文化改革等話術包裝自己的拖延及甩鍋戰術， 柯在許多藍營的支持者心目中，是有機會成為不得已、可以替代成被保的人選，甚至有可能複製去年新竹市市長選舉的模式，讓藍營組織性、系統性的支援柯，讓他勝出； 但柯持續的傲慢對待藍營，持續的貶損侯友宜，相當程度修正了藍營的偏見—為何非「柯」不可?

目前看來藍營的風向正在變，兩種思維交錯出現，覆蓋著過去藍白合的主導訴求；一種是侯放手一搏，一定沒機會嗎？藍營基層實力強 ，擁有14個縣市長席次，區域立委提名普及，柯的傲慢，相當程度激發藍營諸侯的憤慨，向心力反較過去凝聚；更何況哀兵必勝，何必求柯、看柯臉色的主戰聲音強大；另 一種思維，係較精密長期的計算： 如果侯最後民調跟柯差距不大，但仍居老三，藍要發動棄保嗎？賴清德與柯文哲，誰會長期傷到國民黨呢？ 賴如當選，藍仍是最大反對黨， 賴也不會從藍營中挖人拉夫（婦），柯就仍是小黨主席，自己不在立法院中，指揮易受挫；而如柯當選，不排除他用職位吸引藍營幹才， 漸進瓦解藍營最強的人才庫及組織力，反而可能對藍營造成較大的傷害，何況藍營後續可選總統的人才，還可排隊呢！

其實，政治學有一套合作演化的實驗研究，基本從人是自私自利的假設出發，設計一套符合囚徒困境的遊戲規則，其得分規則是：如一方表示合作，一方背叛不願，背叛方得分最高；如雙方都願合作，雙方都得次高分；如雙方均不合作， 會失分，但不如僅一方願合作而遭背叛的失分多。然後邀請程式高手像下棋一般，寫程式在電腦上比賽，最後的贏家，程式最簡單，只有一條：永遠願意先合作，如對方願合作，就繼續玩，到對方不願為止。雖然一開始的主動合作，會遇到一開始就背叛的而失分最多，但長期下來，與不同對手的博弈，卻是得分最多的贏家！

藍白的總統布局，如因柯的白不願合，而各行其是，藍可能短空而長多，白則短多長空吧！

（作者為國立中山大學政治研究所榮譽教授）