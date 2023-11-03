「藍白合」走過了紛紛擾擾的一段時日，雙方各有堅持，頗為扞格。但朱立倫最新提出了兩個方案，其中乙案的兼採「對比民調」與「政黨民調」，其實已等同於認同「全民調」了，只是在分項上多了一個選擇而已；而柯文哲則提出了「讓子說」，願意在誤差範圍中，退讓支持侯友宜。其實，雙方都展現了足夠的誠意，也算是各有退讓，已經可以說是拉近了彼此的距離了。

但是，雙方似乎還未能取得共識，恐怕還得再加把勁，繼續磋商。其實，我覺得兩案都還算是公平的，朱立倫的乙案，兼採一半的「政黨支持度」，就柯文哲來說，其實未必就會遜色多少，民眾黨聲勢始終還是能與國民黨並駕齊驅的；柯文哲在誤差範圍的「讓子」，對侯友宜來說，也等如是稍可彌補在岷調上的弱勢，而侯、柯民調已呈麻花捲的趨勢，有誤差值的助力，侯友宜未嘗沒有勝算。

藍白兩黨，合未必能贏，但分則必敗，還望雙方主事者，順應60%非綠的民意潮流，趕緊密集磋商，兩者擇一，或者兩者兼採，千萬不能讓民進黨躺著選了。

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