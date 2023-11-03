今天柯朱兩個人的放話，堪稱是放話學的一個小示範回合了。也應該是，兩個陣營勾兌出最後整合模式前的最後一輪喊價了。真正可行的模式，應該就在幾天內會談定。

首先，柯先回顧了一下自己清晨核心幕僚會議的惆悵和忍辱，暗示自己已經幾乎退無可退，國民黨要上車就現在上，不然就拉倒。然後丟出了「如果在誤差範圍內，也可以屈居副手」的全民調update版方案。一時間，柯做出重大讓步的話題效應燎原。

很快地，朱也只好出來說明，並公布了自己介紹給柯的兩個對案。這個一日一德的對案組合，也充分顯示了朱的機巧和匠心。

首先，其實按照自民黨選黨魁的模式，是國會議員票和黨員/黨友個一半一半。原則上，所有「已當選」的黨籍參眾議員一人一票，這樣占一半；另外一半，則由全國黨部投出，每個都道府縣的黨支部，則各有產生當地所屬「黨友票」的細則。例如岸田當選的這一次，自民黨籍的參眾議員合計382人，這樣是382票；那麼另外地方各黨部就再統整出382票出來，後者相當於一個選舉人團的概念。

自民黨歷屆的黨魁遊戲規則又會略有不同，有的時候會規定如果第一輪如來沒有人過半，要進入第二輪的話，那麼黨員/黨友票的比例要壓低，例如壓到47個支黨部一地就一票，共47票，或者有的時候是一地三票。總之，要在第二輪開始，就增強各派閥通過國會議員盡速產生結果的權力比重。

然而，朱機巧，或者說很有技巧的部分在於，自民黨的日本式制度，投票的那一半國會議員是已經當選的、有一定地方實力和代表性的國會議員，而國民黨版的日本式制度則是找各區的國會議員候選人來投。那當然，一如柯文哲所說的，哪個黨的資源比較多、能正式提名比較多人，當然就比較有可能勝出，不用投就知道結果了。

而另外一面，朱立倫所提的德國式也是很有匠心的。雖然「柯侯」去比賴蕭，其領先幅度，應該現階段還是稍大於「侯柯」去比賴蕭。但如果這樣的對比式結果只佔一半，另一半按照政黨支持率來國民黨VS.民眾黨互比，那麼，國民黨現階段在政黨支持度領先民眾黨的幅度，應仍可抵消「侯柯」對賴蕭比上「柯侯」對賴蕭的落後幅度。這樣一來，結論也是國民黨贏。

對柯文哲來說，他當然也知道按照朱立倫的兩個遊戲走下去，那對他來說都會是光明正大、無法讓對方欠任何人情的輸。因此，我想柯應該也不會接受朱立倫的日本或德國提案。

弄到最後，真正的結果應該就如朱立倫在記者會上所呼籲的，要求各家媒體積極的在這段時間裡充分做民調，最後大家拿長期以來具有公信力、政治主觀意圖最小的幾家媒體的結果，再來進行談判。也就是所謂的媒體民調+密室協商制，我想，這應該會是最後的出路。

現在對柯來說，既然從拋出全民調起就開始鋪排「不排除當副手」的路，鋪到現在，該跑的選票也已經開始流失，對於願意埋單不跑的選票，要趕緊把他們hold住、兌現方是上策。

建議下一次不要再去什麼景美金屬工廠了，來萬隆三角冰吧。侯朱柯可以包場吃一次；以後如果有需要，侯郭柯還可以再吃一次，很應景的。麵茶冰是最好吃的，如果喬不出來，就一直加麵茶吧！

（作者為資深媒體人）

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