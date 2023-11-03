朱立倫今天提出藍白合新方案，內容是說，全民調柯侯/侯柯vs.賴蕭佔二分之一，另外二分之一是國民黨與民眾黨的立委投票，或者是民調中的國民黨與民眾黨的政黨支持度。試問，這樣的方案，如何挑出勝算最高的組合？說是模仿日本與德國，但台灣選總統，有把立委票與政黨票加進來計算嗎？這麼簡單的道理，所有選民都看得一清二楚，但國民黨就是要在那邊鬼打牆，一直要弄一些風馬牛不相及的方案。

事實上你把媒體民調拿出來看就知道，柯侯配/侯柯配vs.賴蕭配的差距，已經在誤差範圍內了，全民調只要內容是柯侯/侯柯配vs.賴蕭配，而不是柯vs.侯，對藍白來說已經是一個起跑點平等，幾乎勢均力敵的比賽了。

根本不需要再加上什麼開放式初選、立委投票、政黨支持度等等跟總統選票無直接關聯的項目。

你看，柯文哲已說，全民調如果輸贏在誤差範圍，他願意當副手。誤差範圍是多少？3趴左右。

你去看柯侯配/侯柯配vs.賴蕭配的民調，各家民調的差距幾乎都不到3%啦！你看趙少康也說，採全民調，但柯文哲要讓5%！現在，柯文哲已經願意讓3%了。

朱立倫趕快回去跟侯友宜講一講，尤其要告訴金溥聰，柯文哲的最新方案已展現誠意，而且侯友宜贏面很大，就勇敢接受挑戰吧。

其實，3場辯論反而是最有意思的！大家把政見講一講，等於是一種初選的競選，讓選民更清楚柯侯兩人的差別，另一方面也等於是拉抬藍白合，增加宣傳機會。

趕快達成協議，全民調做柯侯配/侯柯配vs.賴蕭配，5家還是7家市面上的媒體都做，柯文哲如果贏3%就當總統，如果不是就侯友宜當總統。

然後趕快去辯論，爭取選民支持，也炒熱藍白合的政見，讓更多選民知道，勝算才會更大。

如果還是喬不攏，那就言明，全民調贏的先當一任總統，第二任再換人當，那麼輸贏的後果就沒差那麼多。

藍白合趕快去執政，為台灣立下一個政黨合作的典範，也為台灣未來找到更多創意。

不要在那邊雞雞歪歪了，什麼3趴、5趴的，看得選民都火冒三丈了。

（作者為醫師）

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