「藍白合」演成了「藍白拖」，讓藍白綠的各自支持者，心裡七上八下，關注程度遠勝過候選人的政見、理念與實力等國家領導人應具備的實質條件比評，這是台灣民主發展中，較令人感到悲哀之處。

從侯友宜先前傳出下達最後通牒，過了3日深夜12點，一切「免談」，相當程度宣告「藍白破局」。至於柯文哲在談判過程中，底氣十足的原因，還不只單單民調勝過侯友宜，其實，柯文哲還握有一個「穩賺不賠」的籌碼。

我在8月30日，曾以「朱立倫的算盤」與「膽小鬼賽局」來研判，藍白終究會以「柯正侯副」的組合進行合作。過了今晚，即可證明，是否預言再次成真，但，就算「槓龜」，卻從中證實，柯文哲在這場博弈的「對撞」過程中，有其不閃避的十足理由。

以柯文哲為首的民眾黨，連柯本人都不否認，係「一人政黨」；而這樣一個形單勢孤的政黨，要如何掌理一個國家，難免令人質疑。因此，此次柯文哲的參選，首要目標是要衝高該黨的國會席次，其次才是他的「意外當選」

在這樣的前提下，民眾黨的生存發展，遠勝柯文哲的當選總統。這也是在柯文哲標榜的「理性、務實、科學」原則下，所制訂出的選戰主軸。也就是藉由柯文哲的參選總統，拉抬民眾黨的區域立委及政黨得票的大幅成長。

根據正副總統選罷法第四十一條，以及政黨法第廿二條規定，總統得票每票可獲30元的選舉補助款；政黨票每票可得50元的政黨補助款。

因此，以目前多數民調顯示，柯文哲擁有24%的支持度，以過往總統大選7成的投票率，柯文哲至少可拿到3百萬票，這9千萬的選舉補助款，歸政黨所有；若政黨票亦有3百萬，即1億5千萬，連拿4年即為6億。兩者相加，在這場選舉之後，民眾黨即可獲近7億的補助款，這對柯文哲口中「每個月靠幾百萬在撐」的民眾黨而言，不啻為「絕渡逢舟」。

而第二個穩賺不賠的籌碼，就是從總統選舉中「轉進」，開闢「第二戰場」。設若此次立委選舉結果「三黨不過半」，未來在立法院，民眾黨可以藉關鍵少數，與民進黨合作，不但有機會取得立法院副院長，甚至還可能分配若干名內閣閣員職位。

以此「進可攻、退可守」的優勢戰況，藍白不管合或不合，民眾黨都是「穩賺不賠」，因此，在「藍白合」的協商過程中，柯文哲的「高姿態」就不難理解了！

（作者為資深媒體人）

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