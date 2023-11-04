陝西肉夾饃在台灣有多受歡迎？真實的台灣腔到底是怎樣？山城棒棒軍現狀如何？重慶老茶館有哪些茶語……自2022年進入自媒體行業以來，網名叫「台妹lulu」的楊京儒，在各大視頻平台上，分享著兩岸生活。

祖籍四川，生在台中，長在重慶，20年前隨祖父落葉歸根的楊京儒，在重慶讀書、交友，也在這裡逐夢。

2019年碩士畢業後，楊京儒進入一家房地產企業工作。近日，她接受中新社記者採訪時回憶，原本計劃學習幾年就回自家公司上班，可從小喜歡傳媒行業的她慢慢發現，房地產行業不是興趣所在。與此同時，作為一名「台三代」，楊京儒經常參加兩岸交流活動，在這些活動中她發現，前兩年隨著交往減少，兩岸民眾間的認知差距越來越大。

「兩岸同胞對彼此的生活都很好奇，以新媒體記錄生活的方式進行交流，是幫助兩岸年輕人瞭解彼此的最好方式。」萌生通過視頻溝通兩岸的念頭後，楊京儒辭去房地產公司的工作，成為一名自媒體從業者。

今年5月，楊京儒(右一)正在拍攝製作短視頻節目。(受訪者 供圖)

最初，楊京儒製作的視頻聚焦大陸的生活趣事、發展成就、兩岸交流活動、旅遊美食等，視頻發出後，雖然帶來了不少流量和粉絲，但她始終沒有找到自己該專注的領域。

「我的台灣朋友一提到重慶，就會覺得這是一座網紅城市，拜託，這不是真的重慶好嗎？」楊京儒說，隨著發出的短視頻越來越多，她發現兩岸年輕人對衣食住行、流行文化的品位是互通的，但對彼此所在城市的歷史文化底蘊卻不瞭解。基於此，楊京儒將自己短視頻製作方向轉向重慶的文化。

《中山四路的前世今生》《黃桷樹——重慶歷史的縮影》《重慶解放碑為什麼有「錯別字」》……楊京儒以親歷者的身份去實地探訪，有理有據地將歷史和現實傳遞給網友。這些短視頻發出後，受到眾多網友喜歡。

「評論區常收到大陸網友暖心回復，一些台灣網友也私信感謝我給他們介紹接地氣的大陸生活，還有不少台灣網友咨詢來大陸發展的事項。」楊京儒說，不到一年時間，她就收穫幾十萬粉絲，視頻總播放量超千萬。她也從最初想著怎樣迎合網友提高流量，到現在思考如何更冷靜客觀地展示真實的兩岸。

如今，很多人稱楊京儒是兩岸「網紅」，可她更願意稱自己是兩岸「連心橋」。「因為許多台灣網友通過我的視頻認識了真實的大陸，大陸同胞則通過我瞭解台胞對大陸的真實想法。」楊京儒說。

十幾年前，在台灣想知道大陸資訊，人們通常會看電視節目，現在台灣年輕人已習慣用社交媒體來探索認識大陸。在楊京儒看來，小紅書、抖音、B站等自媒體平台傳播的內容，讓台灣年輕人看到與過往認知不一樣的大陸，改變了對大陸的刻板印象，甚至是偏見。大陸新媒體的報導，可讓台灣民眾看到「一個發展、多元、進步和真實的大陸」。

9月7日，楊京儒參加兩岸交流活動。(受訪者 供圖)

增進台灣青年對大陸的瞭解，最有效的方式，是讓更多台灣年輕人到大陸，通過所看、所聽，認識真實的大陸。而如何觸動他們想來？楊京儒說，這就是她在新媒體平台上不斷推出視頻節目的意義和目標所在。（劉相琳）

（本文來源：中新網）