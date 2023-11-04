侯友宜日前發出「火車過站就不等人了，時間也不等人」的「最後通牒」後，柯文哲似乎曾一度放軟，聲稱他並沒有說一定要「全民調」，而是總是要有一個公平、公開的規則，讓雙方支持者都能接受的解決方案。但朱立倫當晚致電柯文哲幷提出「新方案」，包括請兩黨「立委」提名人投票决定人選的「日本模式」，與納入計量政黨支持度的「德國模式」。柯文哲11月3日公開宣布拒絕朱立倫的提案，並聲稱「日本模式」像是縮小版的開放式初選，且國民黨提名69名「區域立委」參選人、民衆黨提名11人，「不用投票，就已預知結果」；「德國模式」更爲複雜，也排除了絕大多數沒有黨派的中間選民。而與此同時，柯文哲競選辦總幹事黃珊珊日前在直播中表示，下星期已經安排好柯文哲與「副總統」候選人拍照，強調選務不可能中斷，至於副手究竟是誰，她表示「現在也不知道是誰，到20號就會知道了」。由此看來，「藍白合」已經瀕於破局，侯友宜和柯文哲只能是「兄弟登山，各自努力」，從而保送賴清德當選，錯失「2024」這個難得的「下架民進黨」機會了。

從3日的雙方拗撬，再追溯此前的風風雨雨，可以基本上梳理出兩條脈絡。其中一條粗的脈絡，是柯文哲的城府機心。他一方面並不反對「藍白合」，反而希望能夠借助「藍白合」，壯大民眾黨的「立委」版圖，成為關鍵少數，而且也希望能夠僥倖當選台灣地區領導人；另一方面他卻極力反對與侯友宜實行「藍白合」，因而先是幻想國民黨「以郭換侯」，後是提出與韓國瑜或柯志恩「配對」。因此，他的大跳「草裙舞」，其實基本上就是看不起侯友宜並希望能夠在「藍白合」中排出之，因而連「讓你選你也選不上」這樣帶有侮辱性的話也說出了口。

不過，在王金平提醒柯文哲，各自參選根本不能當選，及「藍白合」如是「柯侯配」，民眾黨就必須負責選戰經費及組織動員之後，似是有所警醒，放軟了口氣。但只隔一天又再反悔，可能是被黃珊珊以當年宋楚瑜在「連宋配」中的遭遇「提醒」，如果是由國民黨負責選戰經費，選後「中選會」發放選舉補助金時，就將由國民黨全部提走。而柯文哲獨自參選，以目前20%左右的民調計算，將可折算為將近200萬票，以每票可以領取30元選舉補助金計算，就是8571萬多元。而民眾黨在「不分區立委」選舉中的政黨票得票率，倘也能達到20%，就是300萬票，以在第11屆「立委」的4年任期，每年每票政黨選舉補助金50元計算，每年就可領取1億5千萬元，4年就是6億元。這就足可解決目前民眾黨的黨務經費拮据的問題。

另一條較細的脈絡，是在國民黨內糾纏，那就是朱立倫作為黨主席，不但要對領導人大選負責，更要對「立委」選舉負責，這就決定了他對「藍白合」的想法，比較全面，而並不局限於領導人方面，因而在與柯文哲商談的過程中，不但是有談到「立委」選舉合作的問題，也談到理念領域的內容，以至是未來聯合政府的方向地等。而侯友宜則不同，他在中國國民黨內沒有任何黨職，因而他只是想著自己的領導人的選情，並針對柯文哲要排除他的意圖，力主「選票上必須要有侯友宜」，甚至還不惜「紆尊降貴」，提出只要能出現在同一張選票上，可以擔任「副手」。

正因為如此，當侯友宜眼看到柯文哲又與郭台銘眉來眼去，擔心在柯文哲的選票上，有郭台銘而無侯友宜，才急到「火遮眼」，發出「火車到站不等人」的「通牒」。

但其實，侯友宜的這個「最後通牒」，並沒有提到「時間死線」。不少人理解為3日午夜12時，其實是源於黃珊珊曾經提出過的決定是否實行「藍白合」的最後日期是3日，因而可能是被「移植」了。因此，朱立倫3日就有「火車根本還沒到站」之說。

但很奇怪的是，對「藍白合」一向是「鴿派」的朱立倫，不知3日「痴了哪條線」，竟然提出「用膝蓋來想」都可以估計得到柯文哲根本不可能接受的的「日本模式」和「德國模式」方案，讓本來就一直獲得同情分的國民黨，失分不少，而且還讓人們產生「藍白合」破局是國民黨的責任的錯覺。

其實，按照朱立倫自己的說法，既然已經進入到政黨協商的階段，無論是「全民調」還是「開放式民主初選」，都已經是過去式，就應當實實在在地進行政黨協商，不再糾纏於方式的問題。

或許，就連柯文哲自己也覺察到，由於自己對「藍白合」議題的態度反反复复，而且囂張跋扈，因而民調已經持續下跌，而且國民黨基層也已經無法再忍耐，主張「一拍兩散」，而按照台北市長選舉的經驗，民調並非能夠完全換算為等值的得票率，因而3日突然再次放軟口氣，他雖然仍然主張「全民調」，但若民調結果雙方對比在誤差範圍內，無論勝負都會禮讓，擔任副手。

既然如此，曾經說過「侯友宜和柯文哲都在一張選票內，也可以擔任副手」的侯友宜，就應該「打蛇隨棍上」了。其實，侯友宜未必會輸，因為按照這幾天的民調，侯友宜都已經超越柯文哲，更遑論是「誤差範圍」。實際上，按照吳子嘉的分析，柯文哲支持度暴跌，其中一個原因是柯文哲這兩天的態度太囂張、欺人太盛，「搞過頭了」。如果侯友宜「接招」，就更獲得民眾同情，在民調作業中領先。

「千里修書只為牆，讓他三尺又何妨；萬里長城今猶在，不見當年秦始皇。」侯友宜既然是「漢子」，就應該拿出「讓他三尺又何妨」的「漢子」氣概及氣度來。

（本文來源《新華澳報》，授權中時新聞網刊登）

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