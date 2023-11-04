交通部長王國材自認輸了，在沒有獲得大陸善意回應下，自打嘴巴，宣布要在2024春節後恢復台灣旅行社組團到大陸旅遊。

王國材為何有這樣的舉動，應該和最近台灣遊客在大陸新疆旅遊時發生嚴重車禍，導致多人死傷有關。因為政府禁止旅行社組團去大陸旅遊，而民眾又有需要，民眾因此被迫自行組團，再請旅行社解決機票和住宿，在得不到旅行社全程協助下，旅客果然出了車禍，還得不到後續的照顧和賠償。事發後，王國材沒有一聲道歉，不知道這其實是政府的「為政不仁」所導致。

蔡政府一直想利用大陸禁團令來逼迫大陸要有善意的回應，但大陸遲遲就不給回應，王國材還自己設定時間，說若不回應，我們也不開放組團，結果呢，嘴炮打滿，一事無成，還導致赴陸遊客傷亡，自知民意難違，到頭來自己再打兩巴掌，棄守長城，宣布禁團令失敗，擇期開放，自知如此，又何必當初呢？

難道蔡政府官員不知道，大陸才是玩官逼民反這套的高手嗎？人家理都不理，我們自己就土崩瓦解，鬥爭實力也差太多了。

還有觀光署都升格了，為何王部長還不把權力下放，天天搶著替觀光署長發言呢？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※