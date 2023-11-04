藍白合不合？藍白準皇帝們高來高去，舌劍脣槍，你來我往，日子越來越近，他們不急，倒是急死了一堆太監。

2024總統大選的這兩個月來，對於藍白倒底合不合、怎麼合？實在是歹戲拖棚，唱戲的累，看戲的苦。正如《紅樓夢》中〈好了歌〉所云：「亂烘烘，你方唱罷我登場」，又說：「世人都曉神仙好，惟有功名忘不了」。看來百姓的福祉和痛苦都在其次，還是政治人物們的功名擺第一。

藍白合這齣戲最關鍵之處，在於國民黨估計自己單獨競選，可能贏不了賴清德，要重回執政寶座，不得不借重民眾黨年輕選民的支持，由此柯文哲手中握有20％民調（可能一半是空氣票）就吃定了國民黨。雖然國民黨恨死了柯文哲手上拿著藍白合的誘餌，然無論柯文哲怎麼冷嘲熱諷，民進黨怎麼見縫插針，國民黨仍不得不跟著走。所謂「合作不到最後關頭，決不輕言放棄」，柯文哲聽了更加篤定。事實上，以柯文哲的合作姿態，對國民黨來說，其實是情緒勒索、是恐怖情人，在一般正常的狀況下，這樣子的婚姻或聯盟不容易產生好的結果，不該繼續下去。但是在承擔國家民族的責任、眾多台灣人民（包括不少大陸百姓）殷切的期許、以及輿論排山倒海的壓力下，國民黨沒有選擇，只有忍辱負重，委曲求全，堅持到底，而盼在「婚後」的聯合政府中能夠調整彼此關係，逐步正常化。

由此藍白合，主從關係清楚，應以藍為主，以白為輔。而柯文哲見國民黨如甕中之鱉，已無退路，思此乃其歷史契機，欲順勢而上，取得大位。然以民眾黨目前之實力，遠不符現實，未來若合其意，國家名器與權力必太阿倒持，國將危矣！因此，國民黨應暫冷卻雙方炙熱關係，調整腳步，思考老子的道理「將欲取之，必固與之」，也就是說，在自己所願的範圍內，明確给予柯文哲實質性的東西，以穩固其需求，且言明到此為止，絕不再讓，亦不再談，否則以柯文哲的習性，必又沒完沒了。而面對真正的對手民進黨，剩下兩個月時間，國民黨與民眾黨應效法周瑜：羽扇綸巾，談笑間，檣櫓灰飛煙滅。

藍白合這齣大戲。高潮迭起，每日一集，明日請早，天天佔滿了媒體版面，使得民進黨的選情極冷，連賴清德也成了台下觀眾，他說什麼，沒人在意，也不記得。且民進黨的弊政太多，氣勢已衰，賴清德唯一能盼望者，藍白分裂參選。在這樣的形勢下，只要藍白合成功，勝選機會很大。至於是否藍白合為一張總統選票，若一時難以決定，兩黨應先進行政黨協商，在立法委員與聯合政府上及早尋求實質性的合作，在這個基礎上，會有比較清楚的總統合作方案。

現在的情況是「太監」太多，你一言我一語，其實治絲益棼，反而亂了藍白合的陣腳。因此筆者建議「太監」們稍安勿躁，讓「皇帝」們可以靜下來討論合作的主題。

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