吉林的秋是什麼樣子的？是原始森林的「樹樹皆秋色」，是長白山巔的「山山唯落暉」，是濕地中漫天白鶴的「鳥鳴聲聲入耳」，是鬧市裡街頭巷尾的「人間有味，最是清歡」。

長白山巔的「山山唯落暉」。（中新網）

人這一輩子，一定要秋天去一次吉林。

秋天的吉林，是珍貴的。

第一縷秋風、第一片落葉，第一聲相思成疾、第一句好久不見……暖陽之所及，正在訴說著生命的絢爛、正在折射出四季的光芒。

人世間美好的事物彷彿都觸手可及。因為它經過了春與夏的打磨與等待、因為它即將迎來萬籟俱寂的冬。所以，這裡的秋才顯得更加珍貴。

長白山。（中新網）

秋天的吉林。（中新網）

秋天的吉林，是充滿煙火氣的。作為《人世間》的取景地之一，再沒有比這裡更適合感懷秋意濃的地方了。

吉林的秋，總伴著人情味與煙火氣。貫通長春的伊通河畔，車水馬龍川流不息，人們匆匆走過的，是樹木百年積蓄的能量；橋下滾滾翻湧的，是河流分秒必爭的潮頭。任誰，都想將這秒定格；任誰，也都要習慣每秒鐘都必須勇往直前。

長春市南三環伊通河畔秋景 。（中新網）

說到煙火氣，離不開心心唸唸的街頭美食。滋滋冒油的肉串、廚師手下的肥魚，無不刺激著食客們的味蕾，空虛已久的胃，在這裡得到了滿足。

淨月潭國家森林公園，山峰層林盡染、潭水碧波連天，人們拍攝的每一幀，都是大自然對調色的尊重與詮釋。

落葉有迴響，雕塑勝有聲。當大自然的藝術與人類創作藝術撞個滿懷的時候，你還不期待未來嗎？

秋天的吉林，是浪漫多情的。如果為地球點一抹胭脂色，那一定是蛟河市紅葉谷的顏色。有了這抹紅，大自然宛若少女般嬌羞，她的喃喃低語你聽見了嗎？

红叶谷秋景。（中新網）

在白山湖仁義風景區，有著堪比輕舟已過萬重山的意境。白山湖繞山而行，綿長百餘公里，順江而行，船不自劃而緩行，兩岸奇峰異石與紅楓翠柏交替掠過，驚起游弋水上的一群群水鳥，定格成一幅色彩濃郁的中國風水墨畫。

在鴨綠江畔、長白山南麓的老嶺山脈，有著少女峰、玉女峰、參女峰、秀女峰和春女峰的五女峰，為鋒利的、可劃破天際的俊逸山峰增添了一絲溫柔與嬌媚，秋日、秋風來到這裡，也格外受到了「照料」。

金灿灿的稻田。（中新網）

秋天的吉林，是娓娓動聽的。秋天哪能沒有豐收的歌聲？金燦燦的稻田中，擅長歌舞的農民們正在表達豐收的喜悅。他們的歌聲悠揚動聽，他們的舞姿靈活纖巧，這片土地賦予的，人們把歌聲當作了回報，這是人們對「熱愛秋天」的一種更高級的表達。

白鶴翱翔於藍天。（中新網）

有著「中國白鶴之鄉」美譽的鎮賚縣，是世界極危物種白鶴東部種群遷徙的必經之地。

展翅的聲音與翱翔的聲音齊鳴。「落霞與孤鶩齊飛，秋水共長天一色」，與孤鶩相比，白鶴在秋日霞光中，多了一絲治癒的味道。白鶴在中國文化中象徵著吉祥和長壽，黑白相間的仙鳥翱翔於藍天之間，這難道不是人們畢生追求的自由嗎？

長白山從不吝嗇畫筆與顏料，它將人們對於仙境的嚮往描畫得淋漓盡致。

這裡寧靜，祥和。秋風吹過天池水面，響起哨聲般的聲音，是一句悄悄話；長白飛瀑湍急洶湧，如天外之水，對遊客傾訴衷腸。

這裡，比中國其它地域更早入冬，秋未走，冬已至。今年的冬天是什麼味道，聽長白山的秋天與你描述。

秋天的吉林，是遠離喧囂的。松花湖水域遼闊，湖叉繁多，狀如蛟龍。著名詩人賀敬之遊覽松花湖後賦詩：「水明三峽少，林秀西子無。此行傲范蠡，輸我松花湖。」

松花湖 。（中新網）

老白山原始生態風景區，位於吉林省延邊州敦化市黃泥河林業局團北林場。山中保留了大量的原始景觀，老白山雲海、怪石、偃松、石瀑獨具特色。極目遠眺，雲霧繚繞，身處雲海，好似仙境，猶在夢裡。

在吉林乾安泥林國家地質公園，生命力旺盛與否在這裡變得不再至關重要，在這裡漫步猶如在火星上獨行。夕陽將泥林鍍上了金邊，夕陽告訴它，孤獨才是人生常態。要習慣孤獨，也要秉持熱烈。

吉林乾安泥林國家地質公園。（中新網）

山再高，總能登頂；路再長，也定能到達。世間萬物總有回轉，過往序章常伴回甘。仰仰頭，暖陽拂過面龐；抬起手，落葉藏於指尖。

轉過身，我在吉林的秋天裡等你。（吕盛楠）

（本文來源：中新網）

AI眼中秋天的吉林。（製圖：中新AI實驗室）

AI眼中秋天的吉林。（製圖：中新AI實驗室）

AI眼中秋天的吉林。（製圖：中新AI實驗室）