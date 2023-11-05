東晉時佛教高僧法顯（西元337～422年），於西元399年（東晉安帝隆安3年，後秦姚氏文桓帝時），從長安出發，走陸上西北絲綢之路西行，再轉西南絲綢之路到達印度北部。後他從北部到印度中部、東部、南部等地共居住了約12年，學習了梵語，研讀及蒐集經典後，於西元412年已75歲時，帶了許多部原文典籍，從斯里蘭卡搭乘赴廣州的海船回國，原預計50天內到達廣州，但途中遇風暴漂流經耶婆提國等地，最後在青州長廣郡嶗山（今青島市嶗山區）上岸，幸運回到中國。

耶婆提國是今之何處？本文贊同大儒章太炎先生及網上專家小狼先生推判，應為今北美洲墨西哥地域。這當然不是定論，但有一點確定無疑的是，在西元4世紀及5世紀之時，也就是鄭和在西元1405至1433年的時候，比鄭和下西洋早一千年以前，就有從華夏中國東南沿海揚州、廣州和印度之間的定期客貨班船。

這定期客貨班船可搭乘200多人，文字記錄中沒記載這艘海船多大多重，估計這船應在今之500噸以上。因為這船除貨物外，還搭載了200多人。首先本文推判此船起碼需有3層甲板，最低一層應為壓艙石及淡水儲蓄艙，第二層為船用工具艙、食物儲存艙、乘客及船員住艙，最上層為船隻操作甲板及船員或乘客住艙。

船舶最早時的航行主要靠人力伐槳，人就是生物引擎。進一步了，才採用風帆，順風順流時，槳可暫時收起不用。再進一步利用季候風，可在海上作長程航行；風帆的製造和操作，也就更講究了。

到東漢時代，也是在前述高僧法顯赴印度求經以前，四桅四帆的海船已在華夏中國出現，帆面有軟帆、硬帆之分，熟練的操帆工程師，能通過帆面的調整，來掌控海船的船速和航向。不僅如此，尾舵也誕生了，使船舶更容易在一定的航路上穩定航行。還有是櫓的出現，櫓可以埋入水中作連續伐水動作，故有「一櫓三槳」之說。

北宋詩人張來用一個「輕」字形容搖櫓，說是「輕櫓健於馬」，真是說得恰到好處。搖櫓之輕，使得老人小孩都能勝任；搖櫓既輕，就能持久，所以又產生了「健」的感覺。「健櫓飛如插羽翰」，就是形容搖櫓的船像飛箭一樣快。現代的一些老外，也對西元4至5世紀間的古中國，亦即離現在約1600年前，就有這種結構簡單而效率奇高的裝置驚嘆不已，稱讚它「可能是中國發明中最科學的一個。」多桅多帆、櫓、尾舵的協同，已構成東漢朝時期海船先進的動力系統。

李約瑟教授評論：「這些發明，遠遠超越了同時期的歐洲。」同時期的歐洲即指西元3世紀左右時期的古希臘、羅馬時代。由於東漢時期在造船技術，航海技術尤其船舶動力系統上都比較先進，而高僧法憲是東漢以後東晉時代的人，他所搭乘的海船，除本文前推判可能在500噸以上，還可合理推測是一艘四桅四帆，有尾舵而兩側有櫓座的當年最先進的海上巨舶，否則，何可能經自行搶灘修漏後，而能迷航90天，再自行登陸耶婆提國修整5個月後，又迷航約90天而平安抵達華夏青州？這法顯所乘可載200多人耐航耐操的海船，是華夏中國的子民，在江河大海上活動的孤獨身影嗎？根據對歷史的追查，答案是否定的。

在高僧法顯到印度取經的時候，正是華夏中國因晉朝八王之亂，亦即8個王爺爭權內鬥，搞得兵連禍結，生靈塗炭，原居住在華夏中國北部協助各路王爺打仗的百姓和各族胡人，也趁機反噬推倒原主，紛紛獨立建國，這就是在西元304年到439年約135年間，華夏中國北方五胡十六國的故事。主要亂事發生在西晉懷帝永嘉年間，故亦稱永嘉之亂或五胡亂華。

那時的北方，文化水準較高，因之史家多稱衣冠南渡。估計躲避永嘉之亂而向南遷徙的衣冠士族，或有50萬至100萬人。他們遷到南方，主要是沿長江南岸落腳，尤其多在今江蘇、浙江一帶，俗稱江左。然後進一步南遷至嶺南即江西、福建、廣東等地。初到江左時，當地人稱他們為僑姓人，僑居之意也。到嶺南後，當地人稱之為客。

今漢族中的客家支系，實際就是這批浪蕩江湖的正宗漢人。目前全世界約有8千萬客家人。其中約5千萬人分布在廣東、江西、福建、廣西、四川、湖南、海南、浙江等的180多個縣（市）。廣東省客家人約2500萬，占廣東省人口約三分之一，分布在香港、澳門、台灣地區約600萬，另約1500萬人分布在東南亞、美洲、印度洋等地。客家方言的基本發音近似普通話，但一些習慣用的諺語，較多仍採用古音，而在普通話中，則不用了。

法顯迷航的時間，是華夏中國西晉末世，東普初期；接著而來的五胡十六國及南北朝時代，是華夏歷史上的一段重要且多姿多采的時期。

（作者為前中科院第二所資深研究員）