日前蔡英文總統參加海外台商活動時，提到近年來投資台灣大爆發，因此政府「投資台灣三大方案」已延長實施到2024年，蔡總統並再次表示政府鼓勵台商回台投資。誠然，從數據來看，台商回流的勢頭看似正旺，然而隨著國際情勢轉變與大陸調整對台政策，政府推動台商回台投資，必須要有新的思維與行動。若一味因循泄沓，只會斲傷建構台灣經濟韌性的契機。

由於大陸一直為台灣企業對外主要投資地區，自1980年以來，數以萬計的台商基於生產要素成本考量赴陸投資；即便政府提出「戒急用忍」、「積極管理有效開放」等管制措施，台商赴陸投資仍絡繹不絕。

而為了增加台灣經濟動能、平衡兩岸投資能量，2000年以來歷任政府的重要經濟政策之一，就是鼓勵大陸台商回台。扁政府時期就高喊大陸台商回台投資；2008年以來，大陸提出勞工、環保等經貿新政策後，一些傳產台商感受到生產成本上升，因而考慮要將產線撤離大陸，馬政府即順勢提出台商「鮭魚返鄉」計畫。但由於彼時大陸經濟情勢正好，且生產要素成本相對仍優於台灣，因此馬政府時期，台灣企業仍以每年約百億美元的金額投資大陸，台商回台投資成效有限。

但自2018年開始，美國向輸美的「中國製造」產品加徵懲罰性關稅後，全球經貿格局急遽轉變：美中貿易戰、科技戰逐漸加劇的同時，外溢擴散成全球性的地緣政治衝突；2020年開始，百年未見的新冠疫情全球肆虐，更讓全球供應鏈被迫加速重組。或為了規避關稅，或為了因應大陸嚴格疫情封控，許多台商紛紛將部分產線移轉回台，一時之間，原本乏人問津的工業區土地一位難求，商辦亦隨之水漲船高，水、電、人力等需求更是直線上升。

從統計數據來看，截至今年9月底，2019年啟動的「歡迎台商回台投資行動方案」，迄今已有297家台商通過審核，總投資金額約新台幣1.19兆元。相較過去，這樣的成績當然值得肯定。但必須釐清的是，大陸台商之所以回台，並非台灣投資環境一夕改善，而是為了因應「一個地球、兩個體系」半球化下的重新布局。換言之，台商回台的熱潮，就像站在風口上的豬，主要是時與勢所造成。

如此說法並非否定過去政府推動台商回台工作的努力。恰恰相反的是，為因應突然暴增的大陸台商轉移回台需求，從中央到地方的招商單位，無不疲於奔命的協助台商尋標的、找土地、覓人力。但如前所述，現今情勢已有新的變化，政府必須重新檢討台商回台政策，從釐清戰略目標開始，才能規劃具可行性的戰術。

從戰略層面來看：過去政府要求回台台商必須要具有智慧技術元素或智慧化功能，亦或高附加價值產品及關鍵零組件、國際供應鏈居於關鍵地位，如此以打造供應鏈韌性為主軸的方向是正確的。然而，相信吾人都同意：台灣為蕞爾小島，土地、勞動力、水電等生產要素資源有限，不可能無限制的讓所有台商回台。因此，政府必須有宏觀視野，在推動台商回台的同時，協助必須轉移離開大陸的台商進行全球布局，讓台灣作為關鍵供應鏈的調度運籌中心；與此同時，政府亦應思考如何引導台商協助台灣產業升級轉型，同時應讓台商參與更多地方創生，透過公私協力，為台灣的地方生態系增添資源與能量。

至於戰術部分：近幾年政府相關單位推動大陸台商回台過程，最大的荒謬是相關官員從未前往大陸。因此對大陸產業經濟發展、台商在大陸投資經營等情況的掌握嚴重不足，進而導致推動政策過程，僅能被動回應台商需求。這樣的情事，或許可歸咎於疫情期間兩岸往來不便，但來年政府的當務之急，當是積極規劃前往大陸台商投資集中的各個區域，一方面了解台商更為真實的投資經營狀況。更重要的是，就符合台灣未來發展藍圖的特定供應鏈，制定全盤的產業鏈招商計畫。

總的來說，目前政府的台商回流政策，是基於台商將全部撤離大陸的假想上。但這明顯違背現實的預設，只是讓台灣產業的全球布局更顯侷促。全球供應鏈重組是一個現在進行式。對台商來說，基於避險思惟下的全球布局雖然是不得不然的趨勢，但在台商不可能放棄大陸市場、也不可能全部回台的前提下，政府應更有魄力，以建構製造業大國的思維，立足台灣，並勇敢走向全球，這才是台商回台政策該有的高度！