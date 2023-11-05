打了近兩年，俄烏戰爭的戰況非常激烈，仍然呈膠著狀態。這還不夠，巴以衝突又突然爆發，並正在擴大，整個中東有再陷入動亂的危險。 就在地球的西邊處於一片混亂之中，東方的大國卻正在舉行一場盛會。 10月18日，我們看到習近平緩步進入人民大會堂議事廳，滿臉笑容，首先與來北京參加盛會的普丁親切握手，然後，與前來參加盛會的其他二十多位國家領袖，和聯合國秘書長古特雷斯，在150國代表的熱烈鼓掌中，一一親密握手。 這就是一帶一路第三屆高峰論壇開幕式中的一幕（前兩屆分別在2015和2017年舉行）。

晚宴時，當兩扇金色的大門被服務員打開的時候，我們看到習近平與普丁走在前面，後面緊隨著的是其他國家領導人及他們的配偶，一起緩緩步入餐廳，在一張長達40公尺的桌旁入座。 在習致歡迎詞後，貴賓們還欣賞到一場相當優美的藝術節目，而從網上附圖的功能表來看，國宴的豐盛美食也令人垂涎三尺。 餐廳的精緻設計，氣氛隆重，絕對會讓各國來賓留下深刻的印象。

盛會的第二天，我們又目睹了另一幅令人震撼的場景：各國的代表，快速地從大廳一側走上大廳台上排列的十幾張桌子，兩人一組坐下，簽約，離場，然後另一批代表又快速地走到臺上，簽約，離場。 這樣川流不息，在20分鐘之內簽訂了300份合作項目的協定。 不知道這個速度和數量有沒有打破世界紀錄，但是，這種合作共贏的場景，跟地球另一邊的互相殺伐，的確形成了極端強烈的對比。 據報導，專案總計金額高達972億美元。

應當特別提到的是，在習近平發表開幕演講時，面對著150個國家和30多個國際組織的代表，他是一臉肅穆，絲毫沒有擺出天朝上國君臨天下的態度。 這其實很不容易，因為，無庸諱言，一帶一路的靈感來自大唐盛世的絲路，而大唐的都城長安，相當於今日的北京，就是萬邦來朝之地。 習近平在其任內發動了現代版的絲綢之路，面對滿庭的嘉賓，沒有表現出任何好大喜功的自滿自豪的樣子，而是把它當作所有參與國家的嚴肅共業。 這種心態非常值得肯定。

在開幕詞中，習一開始就指出一帶一路的核心意義，那就是「為全球發展開闢新空間，為國際經濟打造新平臺」。 十周年的今天，他說，現在要把合作從「大寫意」進入「工筆劃」階段。 他並提出八點行動建議，其中包括立體互聯互通，也就是說，除了陸地、水上、網路和管道之外，他又加了「空中絲綢之路」的建設。 他還提到：開放、小而美、綠色發展、科技交流大會、民間文明對話與廉潔之路等。

發言中有一些特別引人注意，可能成為傳世的名言包括：「世界好，中國才會好，中國好，世界會更好」；「贈人玫瑰手有餘香」；「眾人拾柴火焰高，互幫互助走得遠」；「自己過得好，也讓別人過得好」；「咬定青山不放鬆，一張藍圖繪到底」。

絕大多數對一帶一路倡議只有模糊印象的人，或許我們可以指出，它可以說是人類有史以來從未曾有的龐大構想，遠超過美國二次戰後的馬歇爾計劃的規模。 它是一張大網，目的是把全世界所有發展中國家，以及願意合作的發達國家，都納入其中，共同發展，合作共贏。 如果我們從地緣政治的視角來看它的話，它就是中國要建立一個巨大的經濟發展平台來抗衡美國與北約搭建的軍事聯盟平台。

美國的軍事聯盟必須有假想敵，否則聯盟就缺乏凝聚力，而經濟發展卻不需要假想敵，它反而是一個海納百川的概念，一個人類生命共同體的概念。 從一個高度抽象的視野來看，這也代表中西文化的根本差異。

或許這麼說還顯得空洞，那麼我們不妨舉一些實例。 一帶一路最根本的就是基本建設，就是交通的互聯互通，如中歐班列、中老鐵路、雅萬高鐵等。 當然不止鐵路，它還包括公路和油氣管道，統稱經濟走廊，正在建造的恐怕就有七，八條之多，而其中最為人知的應當是中巴（巴基斯坦）經濟走廊。 海上絲綢之路由所謂的珍珠鏈──一連串海港──連接。 其他的活動非常多，如：港口、發電廠、電網、水廠、碾米廠、橋梁、農墾技術研究、綠色能源發展、手工業發展、藝術表演、一帶一路獎學金...可以說應有盡有。

由於其範圍無限寬廣，美國和西方國家要挑毛病也很容易，我們素知的就是所謂的「債務陷阱」。 這個挑剔是基於一種酸葡萄心理，並且範圍極其狹窄，與一帶一路的全貌不成比例。 西方的投資是利益掛帥，一帶一路是實實在在地在搞基礎建設，是合作共贏，兩者根本不在一個起點上，所以其後果也大相逕庭。 這就是為什麼創始的十年後有150個國家參加這次高峰論壇。

美國領導的西方世界正在因戰爭而互相消耗，中國倡議的一帶一路卻在不停地建設。 如果這不是東升西降，那什麼才是呢？

（作者為中美論譠社理事）

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