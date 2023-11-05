王國材宣布，2024年3月起，開放組團大陸遊，跟陸客團來台灣。民進黨不是一直造謠，說是大陸禁止陸客團來台灣的嗎？交通部這個聲明，就證明了，民進黨一直不要臉的在說謊。

台灣觀光業者實在忍不了，席開700桌請侯友宜。這是直接向民進黨示威。民進黨算算選票，當然秒懂。荒謬的禁旅令，終於只好解開。

但，為什麼又要多拖4個月，等到明年3月1日才開放？為什麼不痛快點，12月1日或即日開放呢？

4年來，禁大陸觀光客，禁台客大陸團，跟疫情影響，已經讓台灣觀光業崩潰。民進黨靠大撒幣，直接補貼旅館，只能讓一些旅館勉強活著。但是，台灣的觀光條件，實在無法吸引大量的大陸以外旅客來台灣。

來台灣旅遊的各地各國遊客，弄來弄去，不是要台灣拿錢補貼，就是不太花錢。或是無法欣賞台灣自豪的優點。台客自己在台灣玩，都是週末遊，平日都沒人。台灣旅館價格，也在台灣的變態政策下，品質下降卻怪異漲價。

沒有觀光客，傷害的不只是旅館業，而是整個內需市場。早一天開放，可能就可以就救活一幫子產業。可以少倒一家做了幾十年的老餐廳。多拖一天，就多一些倒閉的產業。

那，為什麼硬要多拖這4個月？兩個可能。一，是要等民進黨金主或自己人，布好兩岸觀光產業鏈的局。你沒看錯。很多民進黨人跟金主，嘻嘻，都做大陸生意呢。

二，同時，讓綠營支持者在投票前，繼續凝聚反中仇中情緒。大陸遊客來台灣，當然不利仇中。

所以，旅行業者現在要求，現在就開放，不要拖。你說，民進黨會立刻開放嗎？

但台灣人更得清楚看見，台灣最大的依靠，唯一的依靠，只有大陸。如果不想看清楚兩岸的真實關係，只想跟以前一樣，一邊賺大陸的錢，一邊搞台獨反中，繼續反中是工作，親中是生活做兩面人。這條路，已經此道不通了。不用再作夢。（作者為作家）

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