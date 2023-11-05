2024立委選舉，民進黨主席賴清德提名推動「民主大聯盟」，但已有7人退選，被譏為「退選大聯盟」。賴清德4日在競總成立大會上說，對同志的無情，就是民進黨對台灣這片土地的真情。這些提名人被爆爭議自行宣布退選，賴清德不檢討提名作業識人不清反而切割，7人真心換絕情，可組「失戀陣線聯盟 」。

民進黨3月就對立委展開初選作業，未料，5月初，在即將正式公告初選人選前夕，原本於桃園平鎮、龍潭區初選脫穎而出的議員楊家俍，因20年前觸犯兒少法，主動放棄提名，接著宜蘭縣立委陳歐珀捲入im.b詐騙集團風暴，也只好放棄拚連任退選。

退選風暴未此平息，名嘴李正皓獲提名出戰新北永和，卻被綠營挖出偷拍疑雲；而準備參選北市立委的林飛帆，則因黨內#Me too性騷風暴遭批判，2人都因性平案件黯然退選。其他還有涉不法遭偵辦的基隆市議員張秉鈞，以及屏東縣立委參選人許展維。

最震撼的莫過高雄立委趙天麟，與陸籍女子昔日親密不倫戀曝光，還牽扯出國安問題，讓才剛稱讚趙天麟是「護國立委」，喊民主聖地要大贏的賴清德，搞得是灰頭土臉，急拿國民黨立委馬文君當墊背轉移焦點，還找來黨齡不到3個月的議員黃捷，「落跑」接棒參選。

如今賴清德憂心這一連串醜聞弊端波及自己總統選情，竟對這些曾經相挺的同志絕情，貌似清高地說「若犯錯就請離開」，卻忘記這些同志都是擔心影響賴選情而主動退選，倘若賴為了勝選都能對同志如此無情，那麼當選後恐怕對人民會更加無情。