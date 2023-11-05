離開台灣在野藍白「整合、破局」的糾纏，上周閒走福州、廈門數日，提前探索總統大選後，2024年「兩岸命運」未來的新始之端。站在清晰可見金門大武山的對岸土地上，眺望思索「賴清德主政」與「柯文哲/侯友宜主政」的視角與氛圍迥然不同，台灣今後戰爭與和平的歧路隱然在前。

然而，9月分由北京中央台辦宣布的「閩台兩岸融合發展示範區」，彷彿提出了某個特殊選擇！據悉是由習近平親自思考主導的這項「決定」，若僅就「統戰、惠台」的層面上下打量，不免小看了此項計畫在兩岸30年交流發展比重的一個時代性與特殊性。

習近平從1985年至2002年在福建地方主政歷練，被視為是「最懂台灣、最懂兩岸」的中國大陸領導人。這些恰好足以「從福建思考中國、與兩岸台商攜手、凝結對治理全中國未來願景」的歲月時光，即使不偏敘多言，也依然可以推想習近平對福建懷有「獨特且深厚」的情感。

也因此，習近平思索提出這個，能將兩岸未來「地理性、歷史性」同路兼顧的發展建設，徹底融合於一念一線的「閩台兩岸融合發展示範區」，這是將所有對於福建、台灣的國家等級深遠的投資建設，不再分流稀釋而能聚力共構，一串式的「提升了福建」同時「建設給台灣」！這無疑是當年30歲出頭的年輕市委常委，一路至此刻肩負中國國家命運最高領導人的長久宿願。

而這也意味著「閩台兩岸融合發展示範區」，將是一項超越兩岸戰爭和平、國際地緣爭奪，乃至統獨爭議說法的一項「最高決策意志」！不僅僅是一項「惠台政策」而已。習近平兩年前正式提出「兩岸深化融合」的思路，這些年從醞釀、調研、到具體形成各方政策，期間也歷經兩岸新冠疫情、中美對抗、國際地緣政治的諸多衝擊之下，依然堅定具實的開始提出各種「政策內容」，方向性與清晰度不可與過往兩岸政策同日而語。

特別值得注意的幾點，包括：一、兩岸今後交流，將更多指向以福建為「入口、門戶、必經之地」，不盡然再以「北上廣深」四大城市為必然主要區域。二、福建本身在兩岸發展建設的地位與質量，也都必須全面提升，足以能與台灣的特性「匹配、相容、互補」。三、閩台兩地要進入「生活現實深化融合」的最大可能，過往的口號與形式交流都必須被揚棄，今後必然將落地諸多兩岸「實驗性計畫項目」；也會涵蓋兩岸青年、老年族群需求在內的思考設計，關注對象重點不會只是台商需求與經濟數字。

這當中的重中之重，無疑是「台灣青年」！在歷經民進黨執政8年後，台灣已經有整個10年的年輕世代，被剝奪了中國歷史文化與精神教育上的臍帶；一旦賴清德繼續執政，「台獨」不僅是民族等級的政治風險，更涵蓋台灣世代文化認同顛覆性的消失。也因此，「閩台深化融合」針對兩岸青年交流，必須有更具準確性的方向思考，以「和平包容」擊破「台獨極端」！

此外，台灣科技業的全球地位也意味著，包括「ESG永續、碳經濟」等可以是2024年兩岸超越政治範疇的頂尖合作趨勢之一。重點在於，如何尋求某一些兩岸，或者福建與台灣能夠「平等共構未來」的趨勢性計畫：比如利用金門對岸的廈門「翔安區」大學城的精緻區域，成為台灣「青年菁英科創」的兩岸交流聚落，才能有別於幾十年來福建「台商味兒」的老舊路線，更符合全球年輕世代的新創路徑！

馬英九前總統今年堪稱啟動了「兩岸青年交流」的某種領軍任務，如今中國大陸各地都希望比照「馬英九模式」進行交流。「兩岸和平」前路艱辛漫漫，全繫於少數真正的有心人！習近平與馬英九在新加坡的翩然一會之後，至今依然證明，兩位領導人終究對兩岸和平「多情有心」，歷史情懷秉燭於兩人之手，照亮著兩岸今後的動盪坎坷，也提前預約了2024年之後的兩岸和平交流前路。

（作者為資深媒體人）