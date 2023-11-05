荒唐的夏天過去了，台灣男子籃球運動還喘不過氣來。

除了在杭州亞運拚得第4名成績，還有林書豪續留P+聯盟外，男籃壞消息總是不斷傳來，特別是一再面臨「黃賭毒」風暴，更是傷透了粉絲的心。

先講「黃」，環顧全世界，男子籃球從來不缺女色，女粉絲投懷送抱也不是新聞，NBA巨星魔術強森，即因罹患愛滋被迫在31歲結束籃球生涯。PLG前執行長陳建州深陷陳年性騷訴訟，台北市職業籃球員職業工會理事長楊敬敏外遇出軌，還有國手約炮跟性感藝人交往，也成了me too風波與狗仔隊的爆料焦點。

再講「賭」，SBL明星球員吳季穎打假球、台啤永豐雲豹羅振峰承認簽賭、台南台鋼獵鷹陳靖寰承認涉賭，就算籃協理事長謝典林震怒，也只是亡羊補牢。中華職棒成立35年來，曾發生5次檢調單位大規模調查涉及簽賭和打假球事件，每每重創棒球風氣，但不離不棄的球迷們，也終於迎來了大巨蛋啟用與經典賽的熱潮，但兩大職籃聯盟仍在萌芽起飛階段，承受得起嗎？

至於「毒」，因為男籃球員下班後，總要先吃一頓熱炒，酒酣耳熱再去夜店續攤流連。籃壇喝酒唱K文化盛行，不自律的球員，沒幾年就身材走樣，酒駕肇事更是所在多有，而在這些場所碰上不良分子供毒，還有藝人好友分享，確實不容易拒絕。

幾顆老鼠屎，壞了好幾鍋粥，這是三大聯盟開季前的現實挑戰。不少球團都是大金控與大企業的富二代主事，但念MBA的股東與領隊，對於行銷公關與品牌發展比較懂，跟贊助商談起轉化率也很在行，但要談到本土球員培育與紮根經營，甚至是最基本的球隊治理，他們都還有很多學分要補修，台中太陽隊甚至只打了兩季就宣布解散。

黃賭毒不能只依賴法律的底線，職業球員必須有更高的自律標準與作為，才配成為年輕小球迷的偶像。籃協與各球團也不能再自行其事下去，必須接軌國際規範，更積極的教育球員。HBL與UBA的熱血賽事外，校園中的集訓也不能只訓練體力，更要訓練小球員們的腦力，否則還會發生更多球員違約爭議！哈佛畢業的林書豪成立影響力投資基金，以及政大雄鷹籃球隊在UBA三連霸，都是值得肯定的表率。

然而，不論職籃或職棒，不少球團經營啦啦隊，比經營球隊更出色，吸睛火辣的啦啦隊員們，不僅愛跟球員談戀愛，也更受贊助商與球迷們喜愛。少了啦啦隊員的激情熱舞，中華隊憑基本功出征國際賽事，就失去了眼球與支持度。因此，中華男籃在杭州亞運的堅韌表現，就更值得鼓勵與掌聲。

話說回來，根據FIBA的統計，中華台北男籃目前的全球排名是第78名，不僅比10年前的第44名，下滑多達34名，甚至遜於第74名的印尼！因為這是教育部體育署與籃協的事了，各聯盟與球團高層還有與滿眼愛心的迷妹們，都不太關心。

（作者為鍶科技暨幣特財經總編輯）