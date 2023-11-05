美國總統拜登、大陸國家主席習近平在舊金山APEC峰會期間會晤，幾近成局。有別於去年的峇厘島會晤，舊金山「拜習會」前，雙方已展開頻繁的溝通與對話，這次會晤將不再只具有象徵意義。川普上台後，台海因美中激烈對抗而淪為兵凶戰危之地，如今美中關係有望改善，無論2024大選結果如何，對兩岸關係都是利多。

拜習二會 美中四項默契

從峇厘島到舊金山，兩次「拜習會」之間，可以視為美中關係急速下墜後的「築底期」，雙方不僅找到了停損點，也在不對彼此抱幻想的情形下，基於各自現實制定了恢復雙邊關係的路線圖，並建立4項默契：第一，決不能捲入戰爭；第二，深知經貿聯結不可取代，即便高科技競爭依舊激烈，但均有意維護既有經貿合作；第三，都迫切走出疫情3年民間交往停擺的困境；第四，應在一些全球問題上開啟合作。

基於上述4點默契，美中度過「氣球風波」的劍拔弩張之後，總算在下半年展開密集會談、互訪，並且達成了實質成果。習近平多次以會見、書信方式，對美中民間交流釋出溫和正面的訊號，美國財長葉倫、商務部長雷蒙多訪中，還趁機走上街頭與民眾互動，扭轉了川普啟動貿易戰之後雙方「反美vs.反中」的輿論氛圍，降低美中恢復對話的民意阻力。美國恢復參加北京軍事二軌對話「香山論壇」、派出「史上最高規格」代表團參加上海進口博覽會、部分對中高科技管制採取「無限期豁免」的調整措施。

美中關係在1990至2010年代，最流行的一句話就是「好不到哪裡去，也壞不到哪裡去」，但歐巴馬後期重返亞太，川普任內確立印太戰略之後，美中關係逐漸惡化，不僅出現「結構性衝突」、「歷史性對抗」乃至「新冷戰」的說法，也產生了「抗中是美國朝野共識」的論斷。不過，畢竟人類已經進入21世紀，大陸也不再是毛時代「勒緊褲腰帶」反蘇修、反美帝的意識形態政權，尤其是俄烏、以巴兩場熱戰，令全世界都認識到戰爭的殘酷，美中還是逐步回到了務實理性的軌道。

以今年10月美國參議院多數黨領袖舒默率跨黨派議員訪問中國大陸為標誌，美國朝野對待中國大陸的態度，正在從「強硬抗中」轉變為「務實競爭」，這決定了不論美國2024大選結果為何、拜登是否能保住總統大位、川普是否捲土重來，美中雙方都確立了「紅線意識」：那就是不發生軍事衝突、保持高層溝通對話、維持經貿和民間交往。雙方最容易擦槍走火的，就是在所謂「三海」：台海、東海、南海。其中，後兩海可以透過高層溝通處理，但台海則因為有台灣這個「第三方」因素而充滿不確定性。

紅線意識 重建三方互信

但近期可以看到一些積極現象，折射出美中在台海問題上，正在努力排除「第三方」因素的影響。首先，以香山論壇為例，中共軍委副主席張又俠雖然說出「絕不手軟」的硬話，但前提還是設定在「想把台灣從中國分裂出去」，大陸軍科院副院長何雷採訪時提到「迫不得已使用武力解決台灣問題」，但重申統一「沒有時間表」，兩相對照可知，北京對台動武仍然是「極端情形下的被動反應」，而非顛覆和平統一政策的主動尋求武統台灣。

最近西方戰略界對台海問題的研究報告，開始著墨於美中台三方互信的重建。葛來儀在《紐約時報》撰文以「習近平不會立即攻打台灣」為題，建議美方向北京提供可信的保證，只要中國不對台動武，華盛頓就不會支持台灣獨立，也不會恢復過去與台灣的防禦條約。再如，國際危機組織最新報告《防止台海戰爭》認為，華府應向北京保證不謀求台灣與大陸永久分離，台北應向北京保證不謀求正式獨立，北京應向華府保證尚未決定武統。

擔憂「2027武統時間點」的西方戰略界，開始表達「不獨」的重要，並將其視為台海避免戰爭、恢復和平的關鍵，這意味美中對台海的基本互信有望重建，美中長期競爭關係不會變，意外衝突的風險仍然很高，但雙方會致力管控分歧、避免衝突，台灣需在美中這種新關係架構下找到新平衡點。2024選後，「藍白合」若能成勝選，應有機會創造兩岸關係新平衡點，擺脫兵凶戰危困境；若賴清德勝選，民進黨將面臨「去獨」的壓力，壓力不僅來自台灣和大陸，更將來自國際社會。