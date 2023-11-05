距總統大選投票不到70天，在野兩黨整合的談判也已走到成敗分野的最後關頭。隨著柯文哲提出願意讓侯友宜3%民調，贏侯未過3%就願當副手；國民黨方面則提出除了侯柯/柯侯比上賴蕭組合的民調外，尚須加計另外50%的兩黨立委候選人秘密投票，或藍白政黨支持度互比的對案。

走到此步，柯文哲和國民黨都已完成最後一輪叫牌。面對仍顯膠著的整合局勢，支持再次政黨輪替的約6成多數民意之焦躁、心急不在話下。種種情緒下，坊間戲談謂侯柯兩人「乾脆去廟裡擲筊決定」之言不脛而走。雖為笑語，但其流布之廣，亦足以驗證對大多數在政治圈內沒有利益的「非綠板塊」普通民眾而言，「沒有非侯不可，也沒有非柯不可，只有非民進黨下台不可」。這一論斷，亦可由多項交叉分析民調佐證。

截至目前，在把自身歸類為「國民黨支持者」的選民中，強烈支持侯友宜者不過7成上下，若再乘上國民黨約2成5的政黨支持度，可以說侯友宜的「鐵粉」占全民比例還不到20%。而柯文哲近期的支持度水位也略呈下降趨勢，正在緊守20%上下的防線。準此，從這兩人的個人號召力而論，若要爭取最終出線、扛起重任，統攝整個非綠板塊合計多達近60%的民意，不論是侯友宜或柯文哲，確實都沒有過份托大、捨我其誰的本錢，亦無侈言「成功必須在我」的實力基礎和合理性支撐。

既然基層民意普遍並無「非侯不可，或非柯不可」的執念，整合「卡殼」因素，除了主帥個人難捨的私念外，主要就是兩黨中間層的黨公職和幕僚們，對一旦整合後，兩黨博弈情勢的推演和各自擔憂。

從國民黨人的角度出發，自然擔心柯文哲一旦被推舉為正，國民黨的「第二大黨」地位恐提前失格。若柯文哲當選，擁有近6000個人事任命權的總統大位，料將大幅挖腳國民黨的人才庫和派系基礎，使國民黨在「聯柯容眾」後反遭蠶食。就算以柯為正而落選，只要敗選的成績不難看，在選後一段時期內，柯文哲仍會是台灣在野陣營內，最有選票實績和論述號召力的領頭羊。這一局面，將讓連續輸掉三場總統大選的國民黨更難招架。

而從民眾黨角度出發者，既有擔憂以侯為正後，民眾黨的存在感將迅速邊緣化，連帶拖累立委特別是不分區的選情；也有人擔憂經此整合後，柯文哲頂多拿到一張陽春副總統門票；在民眾黨的人才儲備和立法院席次落後於國民黨的情況下，一旦侯當選後氣勢大振的國民黨，必不會讓出組閣權，民眾黨將徒為人作嫁。

但事實上，若跳脫「為黨考慮」的博弈計算，拉高到此次選舉結果對台灣下階段局勢的重大影響來看，便可得知：倘若兩岸關係因賴清德當選而滑向劇烈轉折或進入一段嚴重顛簸的時期，不論誰是在野最大黨，都只剩下「剎車皮」可以扮演，沒有更弦易轍的主導權。巢之將覆，又何談在野最大黨的空間？

而民眾黨人亦有疑慮指倘與國民黨聯手，柯文哲賴以起家的「新政治文化」號召便將褪色，被貼上與「舊政治」同流合汙的妥協標簽，頓失日後的政壇續航力。這一憂慮雖非空穴來風，但亦可通過談判共同政綱，兩黨於選前公示重大領域政策共識的作為以昭大信，避免密室分贓之譏，並以此作為選後合組政府的民意授權基礎。總之，整合既然走到最後一步，「毋必毋我」方能告大成；若雙方都堅持「非我不可」，那選舉可以說已經提前結束了。

（作者為資深媒體人）