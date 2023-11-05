藍白不合，用什麼「戰犯」、「歷史罪人」的名目歸怨對方，都是迂闊腐儒之論，政治場合的爾虞我詐，無非都是為私利打算，機關算盡，就是想取得對自己最有利的條件，再冠冕堂皇的話，無非都是虛華無實的障眼法，用以安慰自己，也用以欺騙世人而已。

熙來攘往，無非就是為名為利，雖說師出必須有名，其實還是以利益當先。儒家之徒，都以為梁惠王的「亦將以有利吾國乎」為非，言仁言義，其實仁義只是個空名，一切都歸於實利。墨子說，「義，利也」，才是真正觸及到了重點。藍白兩黨，都是為一黨之私盤算，只是用一些動人耳目的話術來遮掩而已。

既然如此，我們就不妨從藍白兩黨的「合與不合」，去分析對兩黨的利與弊。在此，我們必須先謹記一個前提，那就是藍、白兩黨之外，猶有一個勢力龐大、貲財雄厚的綠營，在一旁虎視眈眈。藍、白兩隻羊爭過獨木橋，誰也不肯讓誰的結果，就是相互碰撞，最後便宜了在橋底下磨牙吮血等著大快朵頤的大野狼。

一、藍白合

在綠營穩穩占有35%以上的選票比率下，藍白只有合作一條路，才有可能克敵制勝。這也是綠營最畏怕的結果，因此綠營政要、名嘴、側翼，無不唱衰看衰、冷嘲熱諷，甚至出動了網軍作臥底，處心積慮要阻止、破壞藍白的合作可能。

「藍白合」的議題，其實早在去年底地方選舉後就開始醞釀了，藍白雙方其實也都心知肚明，「合則兩利，分則兩傷」，基本上也是有意願接受的，而且也是60%已上的民意，推促其不得不表態合作。但是，從隔空放話開始，到白營的「全民調」、藍營的「民主初選」，到最近的「民調讓子3%」、「德日兩制」，雙方互有齟齬，至今仍未有共識。其間真正攸關的，絕對不是他們口口聲聲說的「公平」、「不公平」的問題，而是「利多」、「利少」的問題。因為，雙方所提出來的合作方案，都是對自己最有利，而對方則未必能得利的方案。當然，其間的關鍵，自然就是「正副總統」的歸屬問題。

在台灣現有的體制下，總統獨攬大權，而且有權無責，而副總統除了虛名之外，只是備位元首，當然藍白都想搶這個位置，而且堅不肯讓。目前已知協調好的方案，在「聯合政府」上已有共識，如果是「侯柯配」，則部分閣員由民眾黨指派；「柯侯配」則由國民黨組閣。換句話說，就國民黨而言，只要是「藍白合」，儘管可能失去總統位置，但能換得組閣權，無論如何都好過純粹在野的局面。而對民眾黨而言，進可攻，退可守，也強似如今困守一隅的劣勢。可以說，是完全「合則兩利」的。

藍白如果合，不但可以取得與強勁的敵手綠營一決高下的機會，而且必然氣勢將會服搖直上，未來「政黨輪替」、「聯合政府」，乃至「內閣制」的理想，可逐步達成，終結民進黨近8年來的集權貪腐亂象。

當然，總統只有一人可當，柯與侯必須一正一副，不論是否滿意或委屈，都只能在「侯柯配」或「柯侯配」中二選一。「民主初選」已經不可能實施，那如今只能在「全民調讓3%」與「德日制二選一」，或者是兩案兼容下，選擇出一組代表參選，絕無再有「政黨協調」的可能。

其實，「全民調讓3%」，已經算是民眾黨的「讓步」，已展現了具足的「合」的誠意；而「德日制二選一」，姑不論對誰有利，還是走向了原先民眾黨主張的「全民調」的路線，國民黨也算是有「合」的誠意了。以目前強烈的主流民意來說，也是對「藍白合」抱有充分的期待的。在此情況下，藍白如果還是各持己見，導致破局，雙方都必須要負同等的責任。

二、藍白不合

「藍白合」一旦因「正副總統」人選問題卡關，不問可知，在三腳督的情況下，不但侯、柯的「總統夢」都會破滅，而且勢必將在兩黨結合過程中的積怨，一舉爆發、宣洩出來，相互指摘、歸罪，再加上渴盼「藍白合」的民眾心灰意冷下，以「棄投」表示抗議，連帶著也極可能立委的選情都受到影響，到最後還是民進黨的行政權、立法權，囊括在手，台灣政壇依舊全部掌握在民進黨之下，繼續荼毒台灣4年8年不說，更可能引發未來可怕的戰爭。

藍白不合，就必須在競選時相互較勁，就其形勢來說，藍白之間，正如兩車對撞，一定是兩敗俱傷、車毀人亡的。國民黨家大業大，開的是價格高達千萬以上的勞斯萊斯；民眾黨家業略小，開的則是價格不到百萬的TOTOTA，試問，對撞之下，誰的損失較大？這也是「利」的問題。

國民黨陣營既然自詡為百年泱泱大黨，則如何擺脫目前的窘境，為未來可能的復興盡其心力，就必須考量到，如果「不合」，將會對國民黨造成若何不利的影響，這已不是單一選戰的問題，而且是國民黨生死存亡的最後一戰，簡直是「無利」可言的，最多就是維持了虛驕的「大黨」形象而已。這當然不是國民黨內多數人所樂於見到的，更可以說是違反全民心願的。

但是，如果就民眾黨而言，雖說也將未能「得利」，但卻未必會有太多的損失。民眾黨在未來「三黨不過半」的情況下，絕對是居於關鍵少數的地位的，除非民進黨仍然過半，否則任何一黨，都必須與民眾黨妥協，分潤一些內閣的位置，藍白不能合，綠白合對民眾黨也是一條路徑，民眾黨未必如國民黨危言聳聽的會「泡沫化」，其實這也是柯文哲早已籌思詳密的「退可守」戰略。

事實上，民眾黨不僅退可守，也是進可攻的。如果藍白不合，民眾黨絕對會與郭台銘聯手，郭台銘不但可以支援柯文哲一應選舉經費的開支，而且全台數百個連署站、連署遊覽車，在瞬間就可轉化成為民眾黨的各地競選總部，且人手也不虞匱乏，儘管國民黨依舊有部分鐵板的支持者，非國民黨不投，可能會分拆掉其得票數，但是如果在年輕選民、中間選民、淺藍淺綠都歸隊之下，再加上「棄保效應」發揮到極限，柯文哲其實也未嘗沒有勝算的。

國民黨中許多人誤以為民眾黨是「一人政黨」，人才匱乏，即使勝選，也未必有足夠的人才可以運用，這更是荒謬絕倫的錯誤。民眾黨陣營中，多得是來自不滿藍綠兩黨的優秀人才，這從他的不分區「海選」時，如海納百川，吸引了不少菁英入其殼中，就可窺見一斑的了。而且，只要柯文哲掌握到實權，台灣政壇上還怕會缺少見異思遷、西瓜偎大邊的政治人物嗎？

因此，就民眾黨來說，合，固然絕對有利；但是，不合，對民眾黨也決無損傷，只是利多、利少的區別而已。在這一局中，柯文哲其實是穩操勝券，立於不敗之地了，此所以柯文哲也才能縱橫捭闔、有恃而無恐的。

如果藍白不合，勢必是柯郭聯手，而國民黨只能被動因應，勉強推出「侯韓配」，稍作頑抗，但眾所皆知，韓國瑜固然有超高人氣，但隻木難撐大廈，國民黨即便能贏過柯文哲，又如何能勝過賴清德？

換句話說，民眾黨在合與不合之間，並沒有國民黨來得急迫且需要，柯文哲左投可以獲利，右投一樣可以佔到便宜，只是利多、利少的區別而已。但是，國民黨呢？這才是真的「合則利，不合則害」，其間的利害關係非常明顯，就看侯朱陣營如何拿捏了。

三、 藍白如何合

藍白合與不合的利與弊，其實已經非常明顯的了，除非國民島主事者冥頑不靈、意氣用事，否則只有選擇「合」的路徑，別無他法。但是，如何「合」呢？民眾黨事實上已否決了國民黨的「德日制二擇一」，除非國民黨還能提出更能讓民眾黨覺得「公平」（應該說是有利）的對策，唯一的選擇，就是接受「全民調讓3%」的提議，這應該是民眾黨的底線了，國民黨就是再覺得委屈，也只能先蹲後跳，屈從於大局了。形勢比人強，委屈求全，不見得就是屈辱，屈而後伸，還是可因勢利導的。

事實上，「全民調讓3%」，國民黨未必就沒有勝算，以近日侯友宜令人刮目相看的表現，以及部分民調侯還超過柯的情勢看來，如果能在民調公司的選擇、問卷的設計、手機市話的比率、互比對比的的成數上多加琢磨，同時再激厲民眾踴躍表態，侯柯鹿死誰手，還是在未定之天的。

「若是有心為家園，退步也就能向前」，相信管中閔校長的有感而發，是針對國民黨的一句諍言；其實，我們是很難期盼政治人物一如其口中所說的般，如此「為國為民為家園」的，「王何必曰利」，已經是過時不候的了，我們就從「利」字上著眼，民眾黨已是直球對決了，國民黨打擊者就位，是要被三振出局？是要犧牲打？還是要擊出安打、全壘打，就完全繫在主事者一念之間了。（作者為退休大學教授）

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