藍白要不要合、以及如何合，政黨各有考量，除了意識形態與政策立場，還包括政黨的生存發展、及支持者的壓力，雙方各有盤算、外人難以置喙。國民黨先前提所謂民主初選產生正副總統候選人，民眾黨主席柯文哲則敬謝不敏、主張全民調決定輸贏。幾經波折，朱立倫近日又提出日本、及德國模式，KP直言「把恁爸當作瘋子」、「我沒那麼笨」，依然堅持民調，一言戳破國王的新衣。

教政治學32年，乍聽之下，還以為有什麼新的制度發展，是自己孤陋寡聞。其實，所謂日本模式是內造政黨產生黨魁的方式，並非日本（或自民黨）所獨創，而是在內閣制之下，一般由國會的最大黨組閣、黨魁自動出任總理或首相。內造政黨的權力核心在黨籍國會議員（黨團），派系合縱連橫推選黨魁（及總理）；至於外造政黨（英國工黨），還要加上外圍團體（工會）、或由黨員直選。

民眾黨又不是國民黨內的派系，兩黨現有國會席次懸殊，何必以小事大、任憑自己泡沫化？或曰可以不記名投票、也許有國民黨的小雞會投給柯文哲，那也是自欺欺人；如果可以吃掉民眾黨，就沒有必要冒被殺頭的風險。此外，藍白政黨認同興衰遞嬗明顯，民眾黨豈有自縛雙手的道理？更不要忘了，選民對於總統與立委選舉有可能分裂投票，為何將總統選項屈就上回的立委選舉？

至於所謂德國模式，應該是指在內閣制之下，萬一國會大選後最大黨的席次沒有過半、有必要組聯合政府，政黨間必須協調重大政策、及閣員分配，最主要的依據就是國會的席次（或政黨票的百分比）。現在要決定的是選前總統候選人的產生，怎麼拿選後的政府組成相提並論？在總統制之下，朝小野大司空見慣，端賴總統的說服立即領導力，特別是立法的多數形成，何必危言聳聽？

要是真的期待總統獲得多數選票支持，一種方式是採取美國的選舉人團設計，各州贏者全拿所有選舉人票、人為製造絕對多數，不管普選票數的多寡，反正願賭服輸。另一種方式是仿效法國總統選舉絕對多數，必要的時候進入第二輪投票決賽；在這種制度度下，重要政黨一定會投入首輪競選，才有本錢談在第二輪結盟的條件，因此，豈有一開頭棄甲曳兵的道理？此外，沒有修憲，兩者皆空。

國民黨是老牌政黨，當然自信還有相當動員能力，更不用說國會的實力。民眾黨是新興政黨，寄望總統大選水漲船高，儘管提名相對保守，哪有可能把政黨發展的未來放在上回選舉（立委人數、不分區百分比）？即使民眾黨願意舉白旗，綜觀選民三年多來的政黨認同，討厭民進黨的未必會投給國民黨，換句話說，傳統的政黨認同逐漸脫鉤，也就是醞釀政黨重組，選民不可能聽任私相授受。

德國模式強調政黨的國會支持度，不能跟票選總統相提並論。日本模式則多了區域選舉的權重，問題是，不說分裂投票的可能（或期待），在目前單一選區、相對多數的機制下，對於民意的變動相當敏感，尤其是不滿當下的執政黨，很有可能一夕豬羊變色。總之，民心望治，不該拿上回國會選舉的結果決定總統候選人。三分天下，各憑本事拿出政見，不要失敗主義、也不要妄想坐享其成。（作者為政治學者、自由撰稿人）

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