「藍白合最後能否心想事成？」有新聞媒體記者在11月4日這樣詢問台中市長盧秀燕，盧秀燕說，人生會有很多的困難，但是只要有決心，只要「存好心」，就會有好結果。記者追問，這句話是送給柯文哲的嗎？盧回答，這是送給每一個人的，包括她自己。

盧秀燕說對了，藍白要能合的重點就在於，雙方在提出產生最強正副總統侯選人的方案，必須真心誠意存善念，提出合理、合乎科學邏輯的方法。

就在藍白雙方仍陷入是否要採取全民調的方式產生正副總統侯選人的爭議時，國民黨中央祭出大招，叫藍營15縣市長共同連署支持朱立倫提出的日本或德國模式的方式，似在「誘逼」柯文哲及民眾黨接受朱式民調。

但令人奇怪的是，同樣都需進行民調，為何柯文哲提出的全民調就有「嚴重偏誤的問題」，國民黨提出「準全民調」就沒有問題？

朱立倫所提兩方案的不合理性，柯文哲已說明得很清楚，因此他才再提出以全民調方式產生正副人選；他並同意，若與侯友宜的支持度在誤差範圍內，不論輸贏，他都願意擔任副手。

柯的這一願意「退讓」的提議，讓政論名嘴黃光芹在網路節目上還情緒激動大呼「讓太多了」、形容「柯、侯兩人的汽車對撞賽，柯文哲難道要當弱（膽小）雞？」

同一日，國民黨戰鬥藍代表人物趙少康也提出，在時間緊迫下，他建議可以採全民調方式，並提高問卷調查份數到一萬份，讓誤差範圍達正負一個百分點，而柯文哲應讓侯友宜5個百分點或3個百分點；至於讓多少百分點則雙方可以討論。也就是說，趙少康最終也並不排除全民調的科學性。

在政黨協商之前，侯陣營提出的開放式初選，不但白營及中間選民大表不公，連言論常偏侯友宜的政論名嘴郭正亮都重批不合乎真正的政治理論；蔡正元更認為，侯陣營提出的開放式初選是破壞藍白合的重要因素。如今，朱立倫再提出採日本式方案，由藍白立委參選人無記名投票占比百分之五十，被譏於是縮小版的開放式初選；而不公平的方式或制度再怎麼變小，就是不公平，這也讓人懷疑，國民黨中央的誠心何在？

朱立倫另提出採取德式聯立制政黨互比支持度民調占二分之一的方式，同樣讓人覺得毫無誠意。此一方案被朱稱之為「準全民調」，既然也要進行柯侯與侯柯對比民調、又要加上政黨支持度的民調，那為何不乾脆採取政黨喜好度或支持度進行全民調就好？卻還要基於國民黨現任立委及立委參選人數居於相對優勢下，硬要搞一個德式聯立制政黨互比民調？而既然都要進行民調，又為何不乾脆辦一個柯、侯互比全民調就好？

不論是侯辦或國民黨中央所提出的方案，總讓人覺得只會不斷的算計對自己有利而有損別人的方案，卻從不去好好思考如何能在「真正的民意下」，產生一組「最強侯選人」。如此一心只想損抑別人以利自己的包贏作法，根本上就不是盧秀燕所說的「存好心」，則藍白合又如何會有好結果？

真正的民意，不可能從國民黨或朱立倫所謂的兼顧國民黨的組織實力來顯現。唯有如趙少康所言，在擴大抽樣份數、降低誤差範圍、以合乎邏輯科學的方法推估全民意向，才能顯示出真民意。國民黨中央所謂的組織實力，根本就是一種自欺欺人的說法。

蔡正元早就在政論節目上說破，所謂國民黨的基層，能代表多少民意？更何況侯友宜的支持度還低於國民黨的支持度；真正影響大局的是占至少三成的中間選民。

國民黨內一些欠缺理性思考的支持者總拿國民黨有多少立法委員、縣市長來說嘴，自認為如果動員起來就大有勝算。假使真是這樣，則朱立倫、韓國瑜參選總統時為何會大敗？

台中市國民黨及親國民黨議員常贏過綠營議員，但為何胡志強會大輸林佳龍二十萬票？當林佳龍掌握龐大行政資源、自以為政績良好時，又為何會輸給盧秀燕二十萬票？可見得，國民黨中央所謂的「組織實力」，若不是自我安慰，就是自欺還想欺人的說法。

舉台中市長選舉為例，可以很清楚的看出，多數選民（真實的民意）才不甩你什麼組織實力。我今天可以支持胡志強，明天可以改支持林佳龍，後天更就改支持盧秀燕，反過來說，我今天支持盧秀燕或江啟臣，絕不代表我要支持侯友宜或國民黨。

所以，國民黨中央以軟硬兼施的方式（準）「綁架」盧秀燕（及其他市長）或江啟臣（及其他立委）去支持侯友宜，不代表他們原來的選民就都會支持侯友宜，這是顯而易見的道理。

一個組織，都有它或多或少的網絡和一定的動員力，然而，與整體真實民意比起來，國民黨的支持度每下愈況，才會讓民進黨超前、並逐漸落後於大多數中間選民所支持的第三勢力。但國民黨中央卻一直假借「組織實力」為名，要在正副總統參選人的評比中討便宜、利用現任縣市長或立法委員不得不支持國民黨中央的制約下，以虛假民意取代全體之真民意。國民黨中央這種毫無誠意、在合作協商過程中一心想算計別人的作法，實如中庸所說之「肆無忌憚的小人」了。

柯文哲提出在科學依據下辦全民調，只要在誤差範圍內不論他贏多少，都願由侯友宜當正，這已是在呈現真實民意之下最誠意的提議了。目前明明國民黨內一堆人都認為侯友宜民調已贏過柯文哲，最近的美麗島電子報民調就稱柯文哲已是老三；聯合報在九月底的民調也稱，賴清德支持度為30%，柯、侯各為21%及20%；而柯就算贏了侯1至3個百分點，柯都願意讓侯當正。但現今國民黨卻自上而下，一堆人還在批柯文哲；包括侯友宜，竟也不敢接受趙少康的建議。國民黨為何會淪落成這樣的一種組織文化呀！（作者為台灣新故鄉智庫協會研究員）

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