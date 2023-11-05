從「藍白合」到「藍白拖」再到「藍白鬥」，對企盼政黨輪替、期待台灣2024年後能有重生機會的廣大民眾來說，已到了忍無可忍、無語問蒼天的地步了。最近以來，一路領先的賴清德支持度逐漸有下跌跡象，侯友宜與柯文哲的搭配則無論誰正誰副，民調仍然穩定領先綠營，面對這麼好的機會，藍白兩黨領導人與主事者卻未能乘勢完成合作，硬是讓時機與民氣不斷流失，叫支持者如何不扼腕浩歎！

還在互相喊價 民氣流失

幾乎所有的分析評論都指出，藍白合不一定贏，但頗有一戰成功的機會，可是藍白若不合，侯柯各自為戰，想贏的機率微乎其微；而且總統與立委兩項選戰是榮枯連動的，如果總統選戰未合作，立委選戰必受影響，很難選得好，反之亦然。從實務來看，最上位的總統選舉搭檔談判一旦破裂，就宣告2024進入有你沒我的零和賽局，立委選舉自然難有合作空間；而所有奠基在藍白合的主張，包括聯合政府在內，自然也隨之幻滅。

柯文哲說做為急重症醫師「我很習慣在最後30秒做決定」，藍白合喊了大半年，直到最近一個月才開始實質磋商，而隨著選舉登記時間的逼近，這兩週才密集接觸，雙方也不斷展現出招、變招如快打旋風般的溝通。平心而論，要說藍白兩黨或朱侯柯三人無視民意呼聲、或不懼民意壓力而不肯合，也是不盡公允的；畢竟柯最早提出以「全民調」作為產生藍白合選總統搭檔的方式，後來藍營跟著提出「開放式民主初選」。

在雙方未獲共識後，柯又表示願意「讓分」，只要民調差距在誤差範圍3%以內就算他輸而挺侯，藍也修正提出民調、日本或德國模式各占一半加總計分，但還是各有疑慮談不成。換言之，藍白雙方的確努力過想合，只不過彼此決心與覺悟還是不夠，終究是眼高手低，說一套做一套。

值得玩味的是，絕大部分的輿論文章雖然苦口婆心地分析了合與不合的利弊得失，但卻很少觸及實際的主張建議，因為藍白的確都有若干退讓，而且他們也自認已經不斷退讓，是對方變卦或不知足所致。問題是，只要有心合作，一定就會出現真正的退讓、妥協與合作，像這樣始終自認有理，讓得不乾不脆，繼續僵持下去，對實質解決問題並無助益，光是自我感覺良好又有什麼用！正因如此，民間才會出現不如讓侯柯二人到神前抽籤決定這種無可奈何的笑話。

全力政黨輪替 著眼未來

雖然藍白都說只要方法公平，結果無論正副都可接受，但真正的潛台詞其實是「我應該是正的才對」，因此只要對自己勝出有任何風險的方案，便認為是「不公平也不合理」。除了擔心在方法上會落敗為副，還牽涉到對支持者的交代，因為如果沒有相對公開、令人服氣的比較競爭，又如何讓支持者肯「轉檯」支持與你搭檔的另一黨候選人？而這也正是柯文哲堅持全民調的理由。

根據《美麗島電子報》最新民調，侯友宜支持度領先柯文哲的差距擴大，被視為「民眾情緒的反映」，顯示在最新的藍白合互動情勢上，民意認為柯的姿態恐怕過高了點，這也是柯不得不注意的警訊。另一方面，除了韓國瑜挺侯的力度加大，藍營支持者開始回流之外，國民黨內因藍白無法合而激起的基層反彈，多認為藍營不須過度委曲求全，應該硬起來單獨一戰；使得此時即使進行全民調，國民黨與侯友宜應該有更足的底氣能勝過柯文哲，如果藍營乘勢接受民眾黨的要求，在這「最後半里路」接受全民調，侯柯配的結果將更令人心服口服。

若能掌握這種氣勢與信心，侯柯配當可水到渠成，而即使國民黨為副，仍可擁有組閣權與國會議長的角逐權，繼續保有舉足輕重的政治實力與影響力。但若藍白一拍兩散，各自為戰，讓貪腐喪國的民進黨蟬聯執政、繼續掌控國會，藍白兩黨就都別妄想苟存偷安，不僅兩岸兵凶戰危難料，兩黨也將被民進黨逐一裂解，甚至被選民唾棄，埋葬在歷史灰燼中。

當這輛「藍白號」火車還在測試對方的膽量底線，彷彿不怕對撞遭到選民唾棄、從此無法翻身時，更該勇敢負責地面對現實，讓火車接軌，全速向政黨輪替的新未來進發！