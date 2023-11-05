後數位匯流經濟的起點，始自以智慧手機為代表的匯流硬體銷售低迷不振，它的內容包括創新數位內容以及應用服務、新分流及新匯流。我一度認為比起蘋果庫克的保守、臉書祖克伯的孟浪、Google母公司皮蔡的不知所云，微軟的執行長納德拉才是後數位匯流時期眼光最獨到的人物，當然，這種說法其來有自。

其一是微軟成功併購動視暴雪（Activision Blizzard）。動視暴雪為歐美最大的遊戲業者，微軟於2022年1月宣布將以約687億美元的現金買下動視暴雪，這是微軟史上規模最大的併購案，也將讓微軟一躍成為僅次於騰訊及Sony的全球第三大遊戲業者。英國競爭與市場管理局（CMA）終於在10月13日同意微軟與動視暴雪的併購案，同一天微軟即宣布正式完成收購，結束了近22個月的審核拉鋸戰。

其二是投資OpenAI。OpenAI去年12月憑藉ChatGPT一舉成名，在此之前，Open AI度過沒有營收但不斷燒錢的漫漫長夜，還好微軟慧眼獨具，雪中送炭，斥鉅資以支持。2019年7月微軟給OpenAI戰略投資10億美元，並為OpenAI提供支撐大模型研發所需要強大算力的伺服器，在Azure雲端運算平台上共同開發「通用人工智慧」技術。

此兩動作，恰好符合後數位匯流時期市場對創新數位內容以及應用服務的渴望。但言猶在耳，近日傳出的新聞，又讓我對納德拉的精明產生懷疑。納德拉日前接受外媒訪問時提到，微軟當初放棄Windows Phone、退出手機業務是錯誤的決定。納德拉在2014年接任微軟執行長，隨後僅約1年多的時間，微軟就註銷了以76億美元收購Nokia手機相關業務。

但是，這明明是一項十分正確的決定，為何納德拉要說是錯的呢？時序回到2010年10月，微軟公司正式發布了智慧型手機作業系統Windows Phone7，並於該年底發布了基於此平台的硬體裝置，主要生產廠商有：三星、HTC和諾基亞等。但自此之後發展便一直不順，到了2017年第一季度中，Windows Phone的市場份額僅有0.1%，7月微軟終止包括Windows Phone 8.1版在內的產品支援，形同結束了Windows Phone手機作業系統計畫。納德拉也表示微軟的移動戰略已失敗，連創辦人比爾蓋茲也表明他已經改用裝了多項Windows app的Android手機。

時光無法倒流，假設微軟手機當時不認賠出場、歹戲拖棚，今日是否還會有微軟再次的高光時刻？2011年巧遇剛好負責台灣區Windows Phone業務的好友，我很好奇地問他，眾所週知，蘋果的iOS是以封閉、高度安全性而聞名，而Android剛好相反，是以開放以及支援最多外掛而占有一席之地，現今市場上iOS及android都有十分清楚的定位，微軟是如何設想手機市場？他的回答是，微軟恰恰認為手機是一個十分龐大的市場，在開放及封閉之間，一定可以存在第三勢力、中庸的市場─既不那麼開放，也不那樣封閉。猶記我當時心裡想的是，中庸是一個比較好聽的說法，但如果說不好聽的是，微軟系統既不夠安全，又不夠便利，這樣的手機誰要用？

我一直認為數位匯流大者恆大、贏家通吃的規律發展到極致之後，理論上，世上最終將僅存唯一一家超級巨獸，軟硬通吃，服務範圍無所不包。其中唯二存在的變數，一為作業系統，諸如iOS與Android兩大陣營，一個封閉一個開放，很難統合；另一個就是語言系統，諸如中文與英文，各霸一方，誰都有「主場優勢」。不大不小不軟不硬不開放不封閉，基本上不太可能生存。

當然啦，納德拉也進一步說明微軟可以透過重新發明個人電腦、平板電腦與手機間的運算類別來讓這項業務發揮其作用，也許，現時他腦中的手機概念與當時的大大不同。我雖不知納德拉想如何重新定義微軟手機，但依舊認為今時今日，人們還是不會接受一個又不夠開放，又不夠封閉的手機。若微軟作業系統的哲學面沒有改變，情況會不同嗎？

（作者為科技媒體專欄作家）