行政院日前宣布「歡迎台商回台投資行動方案」，實施期間延長3年至2024年。這項被民進黨蔡政府視為利多的政策，時間延長後，恰好涵蓋2024年的總統和立委大選，引發外界關注。

「台商專案」實施期程本為3年，經濟部資料顯示，截至今年9月，該專案共吸引297家台商回台投資，金額約1.2兆元；行政院強調，專案已創造超過8萬個工作機會，並帶動供應鏈廠商加碼投資云云。根據蔡英文總統的說法，延長「台商專案」的原因是「近年來投資台灣大爆發」，言下之意，應該是蔡政府知道還有不少台商等著要回台投資，所以才需要再延長實施時間。

中美爆發貿易戰後，蔡政府為吸引大陸台商將生產基地轉移回台，推出「投資台灣三大方案」，除上述台商專案外，還有「根留台灣企業加速投資行動方案」及「中小企業加速投資行動方案」，以統一窗口提供土地租金優惠、專案貸款等措施，希望大陸台商和台灣在地的企業、特別是中小企業能快速、安心投資。

三大方案雖以吸引台商回流為訴求，但其實投資案中大陸台商真正參與的比例僅2成多，且實際匯回台的資金不及蔡政府所宣傳的2成，大部分帳上聲稱的資金，主要來自國內金融機構的低利融資。

更值得擔心的是，外傳不少透過政府鼓勵措施所取得的資金，不見得都投入生產活動，更多流入了股市和房地產，資本市場熱錢湧入後交易活絡，製造出經濟蓬勃的假象。

根據房地產研究機構調查發現，台商回台造成台灣工業地產交易價量齊揚。過去5年全台工業地產總交易額達6512億元，土地價格飆漲，其中，高雄市本洲產業園區漲幅高達125%，台南市麻豆工業區漲幅達89%，第三則是高雄市大發工業區漲幅達56%，真正想要投入生產的業者，恐怕早已買不起土地、蓋不起廠房了。

蔡政府拚命鼓吹台商回台，而回來的幾乎全部是大量需要土地、水和電力的製造業，然而，事實上，台灣製造業的投資量已到達到高點、甚至接近飽和，對水、電和土地的需求超過負荷。

根據人力銀行調查，今年民生消費產業平均每個月短少38.2萬人，半導體的人力求供比為2.3（需求是供給的2.3倍），今年上半年移工近74萬人，創歷史新高。蔡政府誇下海口要增加幾萬個就業機會，或許這些就業機會，其實可能嘉惠的是移工。

蔡英文執政第一年就已經出現的缺水、缺電、缺地、缺工、缺人才等5缺問題，至今仍然嚴重。若不解決人力缺口高於就業市場提供的人才，或是像科學園區土地徵收遭到抗爭等問題，蔡政府延長專案、撒錢吸引投資，也無濟於事。

（作者為作家）