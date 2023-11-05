藍白合局勢演變至今，兩黨共推正副總統似已無望。身為當前台灣最大在野黨的國民黨，無論如何都必須有自己的人選方案因應，而不是明明火車已經過站，卻還自欺欺人以為只是「火車誤點」傻傻等下去。

這台由列車長柯文哲駕駛的失速列車，就算國民黨跟著坐上去，也未必未來四年就能一路安穩。更何況列車長還要挑乘客上車；而國民黨花商務艙票價的錢，卻不能對號入座，政黨合作豈有此理？或許趁時間尚早，速速推出國民黨足以鞏固基本盤的堅強組合，反而能重返坐二望一的局勢；接著再望局勢有變，當藍綠選情咬緊後，讓選民理性地進行一場政治天擇—棄白保藍拉下綠，也未嘗不可能發生。

國民黨內人才濟濟，要找出與侯搭配的人選不難。但眼下最重要的是必須在最短時間內將選舉情勢拉高，並且帶動支持者激情，最重要的是能快速反應在民調數字上的攀升，將侯、柯兩人差距拉大，確立坐二望一的政治現實，如此才能讓民眾清楚誰才可能完成政黨輪替。則此人選不作第二人想非韓國瑜不可!

筆者曾五度投書疾言國民黨應先促成侯韓配，再進行在野整合的優勢流程，如當初以此為手段，就沒有如今國民黨還要低聲下氣拋出讓幾%的怪異要求。須知打鐵還需自身硬，只有坐穩並大幅領先柯文哲支持度的侯韓配，才有談成藍白合的最大本錢。奢望民調比自己高的對手配合自己，無異於緣木求魚。

從近期表現來看，柯文哲不改是精緻利己的機會主義者作風，國民黨被柯牽著鼻子走的醜態完全無法對支持者交代！如今國民黨對民眾黨只需一道最後通牒，並在最快時間內組成侯韓配，用團結一致來取代現在的爛泥一片，或許可在登記前，用實力讓民眾黨「回心轉意」談共推人選。

再不濟，以侯韓配參選到底，國民黨也不至於在三腳督的戰局中選到第三的難堪局面。以國民黨的底氣，即便2024「勝敗兵家事不期」，面對現實退守江東再求四年後的「捲土重來未可知」。屆時2024兵敗烏江空遺恨的，恐怕是非柯文哲莫屬。

既然牌局已打到「北風北」無路可退，用侯韓配盡興一場柯文哲想要的「懦夫賽局」，至少也是坐二望一聽牌局面。等待對手賴陣營「放槍」或是藍營政見贏得支持而「自摸」，也能海底胡牌。一切只待藍營上層明智決斷。（作者為自由撰稿者）

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