談起婚紗，你會想到美滿的婚姻。但談起婚紗產業，首先聯想到的是丁集鎮，它凝聚了婚紗全產業鏈的生產銷售資源，是中國最大的婚紗禮服製造和銷售中心之一。得益於蘇州虎丘的婚紗產業轉移和當地政府的大力支持，丁集鎮的婚紗產業發展至今已初具規模。但發展過程中依然面臨缺少品牌建設、人才資源、土地規劃等問題，需要加強和突破。

●中國特色婚紗小鎮——丁集鎮

如果說有什麼東西可以作為幸福的代名詞，那麼「一件美麗的婚紗」大概會列入前三。

當你需要一件婚紗時，無論是從婚紗館租借，還是從電商平台網購，你收到的婚紗大概率來自一座鮮為人知的小鎮——安徽省六安市裕安區丁集鎮。

這座曾經籍籍無名的皖西小鎮，如今聚集了400多家婚紗禮服生產經營企業、100多家婚紗輔料製造企業、600多家婚紗禮服電商銷售店舖、超過1.5萬名相關從業者，它已成為中國最大的婚紗禮服製造和銷售中心之一。

根據丁集鎮的統計數據，2022年，近500萬件婚紗從丁集出口到50多個國家和地區，平均每天有1.3萬件婚紗。

丁集鎮現在已經形成了一個大規模的產業集群，擁有涵蓋婚紗設計、刺繡、縫紉和定制的全產業鏈。

為了更好地發展婚紗產業，創建自己的品牌，丁集計劃建設一個佔地3.15平方公里的「婚紗小鎮」，集婚紗生產和銷售、婚紗攝影和婚紗展覽於一體。

目前，一期丁香園已經入駐了約220家門店；二期百合園也已經建成，預計可入駐約200家門店，並增添了休閒、生活等配套設施，讓特色小鎮的文旅功能更加完善。

未來，丁集鎮還計劃建設三期項目，為產業發展拓展空間。

同時，計劃推出文化旅遊線路，打造婚紗文化長廊和婚俗文化秀場，形成4A級工業旅遊景區。

預計項目全面建成後，年接待遊客量大概在40多萬人次。

婚紗也不再三五年如一日的固定款式，變得越來越多元化，更加注重時尚元素。婚紗樣式需根據市場需求不斷更新，包括設計、材質、圖案等細節，幾乎每個月都有變化。

例如，傳統中國紅色婚紗開始在國際市場上與西式白色婚紗並駕齊驅，帶有中國傳統元素的設計越來越受歡迎。

為了應對不斷變化的市場需求，品質也必須有保障，丁集鎮的婚紗製造商升級了針織技術，不斷努力跟上最新的時尚潮流。

目前，丁集村的大多數工廠都使用電腦繡花機來製作婚紗。

每台電腦繡花機全長約15米，可以同時讓48根針快速跳動。

一些花卉圖案需要8萬多針，人工縫製既耗時又耗力。當使用電腦繡花機後，最多可以進行四珠六片的刺繡，效率大大提高。

除了工藝和樣式的更新，丁集小鎮的婚紗產業也開始走向中高端市場。

以前人們可能會租一套婚紗用來拍照，但現在很多年輕人願意購買婚紗留作紀念。

婚紗的穿著場景也越來越多，除了婚禮之外，結婚登記、旅拍攝影、週年紀念都可以穿，這讓婚紗產業有了更大的市場空間。

從聚集婚紗產業鏈，建設婚紗小鎮，到升級更新產品滿足市場需求，丁集鎮正在以蓬勃的生機活力構建一份獨特的幸福產業。

●興起於改革開放，得益於返鄉創業

丁集鎮婚紗產業的起源，最早要追溯到上世紀90年代。

改革開放帶來了對外出口貿易的春風，以農業生產為主的丁集鎮，大部分年輕人選擇去江浙滬打工，以獲取更高的收入。

當時，蘇州虎丘的婚紗產業剛剛興起，需要大量的勞動力，自然成為了丁集人的首選之地。

那時，當地流傳著一句話：丁集5萬人，其中1萬人在虎丘。

這個時期為丁集人打下了製作婚紗的技術基礎。先在婚紗廠打工，掌握了相應的技術，摸清了門道，等到積累足夠的資金，就開始組織自己的生意。

丁集鎮商會會長許昌應的成功路徑正是如此。

1992年，許昌應一家來到蘇州虎丘打工。1994年，許昌應投資約5萬元成立了自己的工廠，當年全國城鎮人口的人均年收入還只有3179元。

2000年，婚紗市場開始活躍，蘇州虎丘形成了「婚紗一條街」。這條街70%來自安徽，其中又有70%來自丁集鎮。

2010年，許昌應發現招工困難，工資上漲，月工資漲到了將近7000元，而丁集鎮只要4000多元。2011年，許昌應決定回到丁集鎮，開辦了鎮上第一家婚紗工廠。

蘇州的婚紗產業發展的如火如荼，但同時也埋下了巨大的隱患。

密集的婚紗作坊裡，服裝布料成堆擺放，一旦發生火災，後果不堪設想。

2018年，蘇州對「婚紗一條街」開展了嚴格的消防整治行動，只要不符合規定的作坊，必須馬上搬離。

很多工廠的房屋都是自建的，分佈十分密集，在嚴查之下只能搬離。這一行動也促使了很多廠家選擇搬回丁集鎮。

與此同時，丁集鎮政府也積極出面，採用優惠政策吸引丁集人返鄉創業。許多在虎丘打工的丁集人也因為孩子上學、父母養老，選擇了回到家鄉。

如今，已經有約5600人從蘇州回到了婚紗小鎮園區。預計園區全面建成後，可以提供5萬個工作崗位，年產值將達到100億元。

丁集婚紗產業的興起，不僅讓年輕人回到家鄉，也給家鄉的老人帶來了改變。

在這一產業興起之前，當地的老人通常會聚在一起打打牌，現在他們更願意在家裡為婚禮服裝做一些針線活。

婚紗在丁集鎮製作完成後，往往都會通過物流發到虎丘銷售，各大快遞公司也紛紛來到丁集設立網點。每天大約有2.5萬件的快遞從丁集鎮發出。

在家鄉創業11年的許昌應已經擁有了一棟3層樓的婚紗廠，工廠的員工也從最初的十幾個人發展到100多名。

許昌應說：「由於疫情的影響，過去兩年銷售額大幅下降，但是我們仍然看好未來的增長。」

相比於蘇州虎丘的地理位置，丁集鎮地處內陸，對外貿易受限。但當地大部分商戶通過電商平台銷售，電商可以接觸到更多的人，因此，地理區位不再是一個障礙。

依托蘇州虎丘的發展春風，丁集人積累了豐富的產業經驗和技術人才，又在婚紗產業轉移趨勢和丁集鎮政府的大力支持下，婚紗特色小鎮迎來了蓬勃的發展。

●婚紗產業發展面臨「三缺問題」

丁集鎮發展到今天的規模實屬不易，但發展過程中依然存在一些問題。

首先，丁集鎮的品牌意識不強，總體缺乏足夠的市場競爭力。

婚紗禮服的市場需求量逐年增加，經濟水平的提高對婚紗產品的品質也隨之提高，婚紗禮服行業的競爭變成品牌之間競爭。

但丁集鎮的婚紗商戶們受到小作坊經營的長期影響，缺少市場經濟的理念，跟不上時代步伐，意識不到品牌的重要性，只顧生產的產品質量和數量。

這導致了丁集鎮政府在特色產業的品牌建設上不夠重視，投入不多，沒有什麼相關的品牌宣傳，也沒有意識去完善品牌的建設。

雖然丁集鎮近年在婚紗產業取得了較大的進展，但其銷售市場不強，銷路固定，沒有更大更廣的銷售渠道。

其次，丁集鎮嚴重缺乏青壯年勞動力和高層次人才，人才資源匱乏。

引進人才困難。儘管丁集鎮提供了優惠政策吸引人才，但其平台有限，在軟硬件方面都存在比較大的短板，導致成效甚微。

如果想吸引人才，丁集鎮就要對目前的人才引進計劃和人才獎勵政策補貼等進行進一步的更新和完善，給引進優秀人才提供發展環境，大力引進高層次人才，為特色產業發展注入強大活力。

留住人才困難。丁集鎮的公共基礎設施薄弱，用於醫療服務、兒童教育和公共衛生上的資源不足，這樣容易流失人才。

因此，丁集鎮需要完善基礎設施建設、加快產業升級發展、提高鄉鎮師資配置、保障返校農民工子女的教育，才能避免人口外流。

此外，丁集鎮在土地使用方面不夠合理，難以滿足企業的生產需求。

近年來，越來越多的婚紗企業入駐丁集鎮，返鄉企業數量爆發式增長，企業用地問題也成為農民工返鄉創業路上的一個阻礙。

但由於丁集鎮的土地指標不足，很多婚紗加工企業無法興建或擴建廠房進行規模化生產。

在丁集婚紗小鎮未完全投入使用的情況下，婚紗企業又著急完成訂單生產，無奈之下只能選擇租用普通民房進行生產。

但民房與生產廠房不同，婚紗又屬於易燃品，所以民房生產還存在相當大的安全隱患。

土地規劃的不合理不利於婚紗產業的生產，包括婚紗輔料等都應該進行合理規劃，讓其抱團發展，形成產業集聚效應。

土地指標不足的情況還會干擾企業的後續發展，不利於丁集婚紗小鎮後期的招商引資。

總而言之，丁集鎮在發展婚紗產業的過程中依然存在缺少品牌建設、缺少人才資源、缺少土地規劃的「三缺問題」。如果能在當前基礎上進一步加強和完善，相信丁集鎮的婚紗產業將取得長足的進步。

●農民工返鄉就業推動鄉村振興

丁集鎮是以婚紗產業作為主導型產業發展起來的特色小鎮，應當意識到當前的發展瓶頸，並積極做出應對。

首先，針對特色產業的品牌建設問題，應當注重提高特色產業產品的品質檔次。

品牌是產品的一種特殊宣傳，可以用來區別其他商品，從而減少同質化競爭，形成差異化競爭優勢。

一方面，企業經營者和商戶們應注重自家婚紗的品牌建設，及時確定自家婚紗品牌的定位，並加快品牌的註冊與認證。

另一方面，政府應積極推進區域性品牌建設。雖然手工作坊式的婚紗生產企業產業層次不高，但是中國的婚紗生產基地並不多，想要提高丁集婚紗小鎮的知名度正是好時機。

其次，針對引進人才和留住人才的問題，應當完善相應的基本公共服務。

多數農民工選擇回鄉創業的原因是為了更好的照顧家中的老人和孩子，避免他們成為留守兒童和留守老人。

為了解決農民工的後顧之憂，應該從老人最關心的醫療養老服務和孩子成長成才路上的學校教學質量提高入手。

醫療方面，對鄉鎮醫療人員任職水平定期做考核，提高醫療機構的就診環境，及時更新醫療設備，鼓勵購買醫療和養老保險。

教育方面，要引進師資力量，設立師資人才獎勵機制，完善鄉鎮學校教育設備，提高教育質量和落實教師考核質量。

此外，針對特色小鎮土地規劃問題，應積極盤活存量土地支持返鄉創業。

在土地總體規劃不改變的前提下，調整現有的土地資源，實施整合項目，為企業騰出更多的土地。有的企業生產量較大，可以讓其有優先進行生產。

還可以採用租賃土地的方式，既能讓鎮上的閒置土地得到充分利用，還可以為集體帶來收益。

另外，有關部門在辦理用地手續時，應該簡化審核手續，減少創業者的時間成本。

隨著鄉村振興戰略的實施，國家鼓勵農村產業發展，農民工群體的回歸，無疑是給鄉村振興戰略的實施增添助力。

從丁集鎮婚紗產業的發展事例中我們可以發現，農民工返鄉創業是解決「三農」問題的重要推力。

一方面，農民工回到家鄉創業，減少了留守老人和留守兒童數量，讓家中老人和孩子得到老有所依，幼有所教的情感保障。

另一方面，農民工群體的回歸，可以有效緩解農村空心化的現象，也能夠帶動家鄉經濟發展，幫助農民工實現增收，緩解城鎮差異大的現象。

此外，農民工在外務工多年，不論是眼界還是綜合素質都得到了一定的提高，他們還可以積極參與地方管理中，使得農村地區擺脫原有的落後現象，得到新的發展。

農村地區發展的越來越好也能夠吸引更多的農民工回歸和吸引更多人才入駐，形成正向循環，讓農村地區得到一個大的飛躍和發展。（豆沙包）

（本文來源：「非凡油條」公眾號）