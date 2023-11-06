2024年台灣選舉正在預熱，兩岸學者討論台灣選舉與兩岸關係。新一屆政府上台後，兩岸如何維護台海局勢的穩定，是一個重要的問題。兩岸「本是同根生」，和平應該如何表達，衝突應該如何通過溝通消解，可以從戰略文化角度進行分析。

當今國際關係及國際戰略研究注重關係轉向，以及國家的身分認知，在此背景之下，後華性、或後中國性研究誕生。後華性是指在後現代主義的背景下，對具有中國屬性行為者的反思與自我反思。在此研究議程中，與中國相關的和平戰略，是通過以「關係」為核心的文化途徑，來構建和平秩序。

學者石之瑜用後華性的概念理解「關係均衡」（即開戰關係），研究國家的身分認知及其策略如何產生、再造、修復關係。在石之瑜後華性及天下理論的研究框架中，「天下」即是所有人必須相關的體系。

而在這種體系中，關係作為想像的共同性，可以分為「前置共性」（在意識到之前，就已經存在的影響自己身分認知的某種與他人或環境之間的共性，停留在消極理念層面，例如天下的子民身分）與「即興共性」（在意識到之後，積極地去實踐身分，例如踐行天下理念）。

在關係產生身分的過程中，身分又會對關係實踐產生行為上的「自製」或約束。因此，這一過程也包含了行為體相關的政策、策略或戰略。如若以上行為未能滿足行為體影響關係的目的，則會產生相應的「情緒」或心理認知（包括羞恥、輕蔑、失望、憤怒、冒險、疏遠），進而又再一次導出相應的策略。

在實踐過程當中，雙方各自產生了自我約束力，從而達到了影響與被影響的目的。以文化的方式達到和平的目的，即是文化戰略建立了和平秩序，也被理解為中國的和平「天下」。

中國對內外發展關係，即是將中國的屬性，在關聯與互動、溝通過程中，傳遞給對方。中國的屬性，可以包括行為、目的、思想等。對於和平願景的表達，包括了三者。在理想的狀態下，和平願景表達並被對方獲知；在非理想狀態下，往往會有交流不暢乃至衝突升級。這種關係互動過程是否能被成功地實現，取決於相關的政策是否匹配相應的主客觀標準下的群體類型。

這同時也是「後華性」研究議程。「後華性」是指我方如何預設對方看待我方，以及我方如何看待對方的特性，這種特性因為與中國相關，是中國屬性或華人性，故稱為「後華性」。群體類型即「後華性」的研究對象，根據認定是否屬中國，可以劃分為內群體（完全屬）、中間群體（部分屬）、外群體（完全不屬）；而主客觀標準，則取決於是否與中國的價值觀有直接聯繫。在主客觀標準下，共有六種研究類型。

兩岸之間的衝突與否，是由於中國性的不同，同時兩岸在發展關係過程中的政策失誤。具體來說，是由於行為體的政策與類型匹配不當，造成的交流不暢。對於台灣而言，中國大陸認定其完全屬中國，且同根同源，共同擁有中華文化。因此，在「後華性」範式下，中國大陸對台灣認定為主觀標準的內群體。但是，在馬英九時期，台灣政府基於「一個中國」原則，可以算作是內群體；而在蔡英文時期，台灣政府不承認該原則，則應當算作中間群體。在群體類型發生變化的情况下，相關政策沒有改變，勢必會造成關係發展不暢。對於中國大陸而言，更加難以將中間群體轉化為內群體。

中國性的不同，是由於各種歷史問題所造成。例如，東南亞華人被土著政治壓迫，導致不敢說自己是華人，免得形成所謂的「中華威脅」，引起敵對，所以强調他們的中國性主要是差異性，講「活的漢學」就是表現形式之一，因為它和正統研究死去的舊人的哲學不一樣。而對於台灣來說，過去存在日本的殖民，現在存在美國的干預，相關的日本價值、美國價值勢必會與中國價值產生碰撞。對待台灣的政策，因而需要考量到當台灣屬內群體，以及當台灣屬中間群體的兩種情况。

台灣因為也有中華文化，所以也會有同樣的「後華性」思考，對待台灣的恰當政策，則是喚起台灣的「中國性」基因，使得關係互動更為順暢。例如，對台灣過去、現在的處境表示理解，根據當前類型進行關係互動與溝通，從而降低矛盾與衝突。同時，要增强「中國性」基因的自信與優越性，使其擺脫非「中國性」的話語陷阱。比如，以東方的道德權威解構西方的民主權威，在認識「中國性」與非「中國性」話語的基礎上，擺脫對某一種話語的迷信。反之，一味的示好可能會讓人得寸進尺，一味的敵對也會讓人狗急跳牆，對於兩岸來說，都是失敗的關係。

所以，要消解衝突，需要因「中國性」而制宜。相關的決策者，需要考慮到，我方預設對方如何看待我方的後華性類型（六種）、我方如何看待對方的後華性類型（六種）；以及需要考慮到對方預設我方看待對方的後華性類型（六種）、對方看待我方的後華性類型（六種）。相互匹配共有一百四十四種可能，因此相應的政策也要進行調整，以利於關係的溝通，消解衝突。當某一方採用另一種身分視角時，中心主義就會消失，這也說明主觀性的作用。

不論是此次台灣選舉，還是往後兩岸交流，在明瞭主觀性的作用、中心主義消失後，消解衝突、展開對話，或許會更加容易。

（作者為國立台灣大學政治學系博士候選人，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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