日前國內各媒體紛紛報導美國財經網站 Insider Monkey 所發表的「全球最富裕20國」，在這份排名裡台灣名列第12，超越荷蘭、德國、瑞典、比利時等先進國家，消息一出，聞者莫不驚嘆，台灣何以能贏過這麼多經濟大國？其中有什麼總體意義？值得探究。

事實上，這裡富裕的定義是參考國際貨幣基金（IMF）所估的2023年PPP人均GDP，所謂PPP即購買力平價指數，是指在美國花一美元買到的消費品，在台灣要花多少台幣、在日本要花多少日圓才買得到，這個資料需要各國實地查價並加以彙整，只有世界銀行每六年進行一次的國際比較計畫（ICP）才算得出來，而在隨後六年，則由IMF加以推計。

依據世銀2017年的資料，台灣的PPP是15.73、日本是105.3、韓國是871，以此替代匯率折算出來的人均GDP，和我們平日看到的數字差異頗大，原因就在於PPP和匯率有落差，台灣2017年的匯率是30.44，試想以台幣人均GDP除以匯率所得到的數字大？還是除以PPP的數字大？當然是除以PPP會比較大，我們2017年的人均GDP原是2.4萬美元，改由PPP折算則倍增至4.7萬美元，這一算，台灣由落後日、韓而一舉超越日、韓。

何以PPP和匯率會有這麼大的差距，因為這是由兩個不同的市場所決定的價格，匯率是由外匯市場決定，而PPP是由消費市場決定，因此兩者走勢未必一致，以台灣而言，由於PPP只有匯率的一半，因此當一個美國人來台灣，從外匯市場換得的新台幣所能買到的東西，是他在美國的兩倍，這不是太划算，太便宜了嗎，因此循PPP折算的每人GDP，在國際排名自然要令人驚嘆了。

去年主計總處也曾以PPP來折算國人的財富，結果發現2020年底我國每戶財富高達79.8萬美元，在經濟合作暨發展組織（OECD）這個富人俱樂部裡排名第三，僅次於盧森堡及瑞士，消息傳出，國人莫不稱奇，台灣真有這麼富有嗎？並沒有，這只是以PPP換算的神奇數字而已。

同樣的，這次台灣名列「全球最富裕20國」的第12，超越德國、荷蘭、瑞典、比利時等先進國家，也是拜PPP之賜，而這個PPP是IMF所估的數字，IMF估台灣2023年的PPP是13.848，其實新台幣10月的匯率是32.302，兩者的差距較2017年進一步擴大。也因此，在這麼低的PPP折算之下，台灣每人GDP就由3.2萬美元倍增至7.2萬美元，7.2萬美元這個讓人驚嘆的數字自然要超過許多經濟大國了，Insider Monkey的資料來自IMF，所估的數字台灣是7.33萬美元，與IMF的估計相去不遠。

台灣名列12有兩層重要的意義，一方面是反映疫情期間，台灣受惠於遠距商機，得力於三角貿易，因此表現不錯，另一方面是政府油電緩漲、大宗物資機動降稅消除了通膨預期。前者推升了所得，後者則讓PPP得以降低，因此才會出現人均GDP經PPP調整後超過7萬美元的數字，就這一點而言，我們要肯定政府在穩定物價上的表現。

或許有人會認為近兩年國內物價也漲得很厲害，怎麼會說我們物價平穩？這裡所談的，是相對的概念，以去年而言美國通膨率8.0％、歐元區8.4％、南韓5.1％、新加坡6.1％，台灣雖然也創14年新高，但只有2.95％，相較各國算是平穩，意味著台灣如今的物價相對各國又更低了，而低物價會讓購買力提高，循此概念所估得的人均GDP，豈能不名列前茅了？

對於台灣能名列最富20國，當然是值得高興的事，然而仍有兩個趨勢值得注意，一是隨著兩岸貿易的降溫，「台灣接單，大陸生產」正快速下滑，每年約一兆台幣的三角貿易毛利勢必逐年流失，這將抑制經濟成長動能，循此趨勢，未來人均GDP能否再如過去一樣穩定成長將有變數。其次，PPP與匯率差距如此之大，從消費面而言是物價相對便宜，自然是人人歡喜，然而長期而言，這也非屬正常，是否我國總體政策有什麼問題，自應加以檢視。

我們要指出的是，根據2017年的世銀資料可以發現，循PPP除以匯率所得到的相對物價指數（price level index），以世界平均為100，台灣是77.49，不僅低於日本的140.89、韓國的115.64，也低於中國大陸的92.83，名列全球第72，幾乎所有先進國家都在100以上，台灣這個相對物價偏低的情況，雖讓我們經PPP折算後數字大躍進，但這是否反映所得分配長期不均，中產階級薪資停滯，以致在總體經濟上出現此一不相稱而奇特的現象，值得央行、主計總處多多注意。