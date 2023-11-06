蔡英文老爸的祖墳佔用公地數頃，60年來沒人敢動它一寸；錯在國民黨不處理，而不在她身為總統。

賴清德老家從工寮變樓房，60年來未繳一毛稅；錯在國民黨不處理，而不在他身為副總統。

我家頂樓的違建，60年前就被隨報隨拆；錯在百姓知法犯法，而不在市府不講情面。

我父母都是公務員。記憶中從小每兩年就搬一次家，在台北市到處租房子。租房15年後，父母才從全家6口人的牙縫裡摳出來的微薄積蓄，再標了兩個會，總算在北市瑠公圳堤防邊，買了一間老舊四層樓的頂樓。

房子面積不大，僅2房2廳1衛。我們四兄弟只能全部擠在一間房裡，勉強擺了兩張雙層木床，剩下空間僅容轉身、上下床鋪。到了讀中學，四個兄弟總需要有四張書桌來讀書做功課。逼不得已，父親只好在頂樓加建了一間書房，讓我們兄弟四人可以同時在裡面讀書做功課。

這個「違章建築」雖然位在頂樓不是很起眼，但是管區警員依然嗅覺靈敏，剛完工不久，就被他前來關切，並告知違建需要立刻報拆。 鄰居告知，管區已經暗示你們需要送禮打點。但是收入微薄的父母，剛買完房子已經背了一屁股債，還花錢加建頂樓，哪有餘錢去送禮？ 只能厚著臉皮去向管區警員求情，希望能顧念到我們家人口眾多、食指浩繁，請他睜一隻眼閉一隻眼，不要拆除。但是警員不為所動。

沒多久，咱家頂樓那個可憐的小違建就被通知需要即刻拆除。市府工務局動作很快，沒幾天就帶著斧頭鋸子到頂樓拆除違建。雙親流著淚向工人求情，告訴他們這加蓋違建也是花了不少錢，又不用來出租賺錢，而是讓小孩有地方讀書。工人們也是窮苦人家，可以感同身受，於是刀下留情，只把房子的四根柱子砍斷便離開，讓我們自己收拾殘局。

房子塌了一半，依然可以彎著腰進出，但因為從街道上仰頭看不到，市府也沒有再繼續追究。這個需要彎腰進出的半殘違建，讓我們兄弟可以安靜地做功課唸書，幾年後，讓我們一個個考上理想的中學，成功踏上人生的初始征途。

如今看到國家最高兩位領導人家中的違建，一個是繼續不理不睬，沒人敢動，政府還加建了鐵網保護；一個是哽咽地訴苦說，他家的違建是當年的「工寮」，國民黨不應該對苦命人如此追殺不放。

相較之下，只能怪自己生錯人家：有權有勢的，家中違建都是情有可原；無權無勢的，家中有任何違建皆為非法，就是不斷求情、把眼淚流乾，政府依然秉公處理，絲毫不同情、也不會憐憫。（作者為自由撰稿者）

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