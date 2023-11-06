侯友宜(中)說明年總統大選是戰爭與和平的選擇呼籲大家支持一心只想維護台灣永久和平的「和平侯友宜」。曾雪蒨攝

2024大選即將到來，侯友宜一直陷入苦戰，雖後勁漸顯，有倒吃甘蔗的跡象，但勝選機率依然堪虞。這固然有侯自身的因素，但主要的原因還在藍營不團結，內部有人蓄意製造分裂話題，不斷傳播擴散，挑撥離間，蠱惑人心。其中有過去侯對黨若即若離，不支持黨務，不力挺韓國瑜與同志以及319槍擊案中的角色。

隨著選舉活動的開展與日趨激烈，侯對敏感議題一再清楚表態，韓國瑜使盡渾身解數力挺，前三項的困擾因素已大幅淡化；如今，在不少藍營群組中依然被耿耿於懷提及的就是侯在319槍擊案中的角色，提及者總以為侯是幫助阿扁掩蓋兩顆子彈真相的主要作手。

其實，稍稍動動腦子，根據事實基本面分析，就不難得出，319怪罪侯者是太看得起侯，對事實基本面掌握度太差，所有因此議題引爆之對侯的攻擊都禁不起分析，徒然自顯腦力不足，自曝其智短，自顯難堪罷了，還幫了賴清德助選，對藍營支持者而言，難道賴當選比侯當選更好嗎？何苦自殘至此？

大家應該清楚，2004年兩顆子彈不是一般的刑事案件，甚至驚動了美國人，派專人來台驗傷。當時，侯友宜是刑事局長，只是一個必須聽從上級命令行事的事務官，上面還有署長以及國家安全局，如此重大的案件中，侯能觸及的機密應該有限。縱使知道一些外界不知之機密事務，基於偵查不公開以及職務上必須保密的紀律，侯當然不能透露。若要發言，只能根據官方指令的授權範圍與內容發言；否則，自身必有不測之禍，也會在公職上留下不專業不盡職的污點，民進黨必然藉此大作文章抹黑國民黨教唆洩密。這是常識就可以判斷的。

因此，《連戰回憶錄》新書發表會，書中提到319槍擊案逆轉2004年總統大選選情，時任刑事局長的侯友宜，當時公布報告，指出前總統陳水扁沒有自導自演，只是敘述了當年的一個眾所周知的事實片段，並不能作為指控侯幫阿扁掩蓋真相的根據。

有少數藍營支持者因不滿319槍擊案中侯依據官方指令的內容發言與作為，不願意真誠地支持侯，或將負氣不投票，或轉而支持郭台銘或柯文哲，那只能是自己思考分析能力不足，判斷力淺薄，讓情緒沖昏了頭，其最終效果就是直接幫助了當年策畫此事之民進黨主要派系的成員賴清德，或甚至一直想挖國民黨牆腳的柯文哲與郭台銘，就是敗壞自己陣營的團結力道，極可能導致賴當選，大家不知要再忍耐民進黨多少年，結果對自己大不利。有這樣的聰明人嗎？

大家若是這麼在意319槍擊案，當年為何不逼馬英九徹查公開真相？如今放馬後炮？正確的做法應為全力支持侯當選，然後要求侯總統公布真相，以釋眾疑。（作者為政大國發所博士）

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