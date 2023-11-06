以色列封鎖迦薩地區，密集空襲，醫院、難民營相繼遇襲。聯合國譴責以國行動形同對迦薩平民集體報復，可能構成戰爭罪。國際輿論轉向，要求以色列即刻人道停火，以國堅持，除非哈瑪斯即刻釋放人質，絕不停火！

我們向來稱許以色列「全民皆兵」，那麼，從戰爭角度看，當哈瑪斯突襲迦薩邊境，擊斃1400以色列人時，究竟是殺害了以國的「平民」呢？還是擊斃了以國士兵1400人？這是否犯下戰爭罪？同樣地，以色列根據情報所得，一向深信哈瑪斯潛藏在巴勒斯坦平民中，那麼，為了徹底殲滅哈瑪斯，傷及無辜平民百姓，豈非「必要之惡」；以色列「屠殺」平民的行為，不也取得了正當性、逃脫了戰爭罪的指控？

以哈戰火，前車之鑑，大可供那些主張全民皆兵的無知、好戰、嗜血的台灣政客和美台軍火商參考！全民皆兵、並由政府統一配發槍枝彈藥的政策主張，不等於將軍人混藏在每個家庭裡嗎？一旦實施，「全民皆兵」豈不等於授予敵人「全民殲滅」的藉口？

理性抉擇角度看，除非台灣刻意踩上兩岸紅線，掩耳盜鈴搞台獨，或是數典忘祖引進外國勢力，中國大陸無須也無意對台動武。然而，天下事，總有萬一!萬一，中、美、菲在太平島海域爆發軍事衝突，台灣要不要「全民皆兵」、派兵支援太平島駐軍？太平島駐軍又該抵禦誰？萬一戰火波及全民皆兵的台灣，又該如何？

以巴的「全民皆兵」，帶來螺旋上升的軍備競賽，換來永無止境的仇恨、衝突與戰爭!兩岸與以巴，大相逕庭。兩岸同根同源、同文同種，語言相通，宗教無礙，沒有任何軍事衝突已達四分之三個世紀，展開交流以來，彼此已成最大的貿易夥伴之一，發展路徑稍有不同，皆能躋身繁榮富裕之列，哪裡需要什麼全民皆兵的政策？哪裡需要政府分派槍枝彈藥給每個家庭？

全民皆兵，不是避戰，還可能是引戰。歷史證明，引戰容易，戰爭不難，和平最艱難。引戰只需無知，戰爭只需貪婪、霸道和衝動；和平則需要智慧、耐性和遠見，偏偏，智慧、耐性和遠見，都是台美政客和軍火商最缺乏的！

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