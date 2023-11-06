目前全球多處熱點同時激化，反映了當今世界一些深層次的問題。

第一， 一些熱點國家和地區沒有解決好和平與發展的問題，而大國衝突使得這個問題更為嚴峻。

按常理，各國的首要任務是發展經濟，改善民生。發展經濟需要和平的內外環境，沒有和平就沒有發展。內憂外患使得一些國家長期無法發展。例如，海地，阿富汗，緬甸等，不是內亂就是外擾或兩者皆具。巴勒斯坦人就更慘了，甚至沒有自己的家園，如何生存與發展？ 俄羅斯與烏克蘭，前蘇聯的孿生兄弟，如今打得不可開交，也是沒有擺正和平與發展之間的關係。

主要大國包括美國俄羅斯和北約，還是老思維，比誰的胳膊粗，寧願使用武力而不是外交解決爭端。當然，這些國家的軍火商大發戰爭財，應該算是文明社會的敗類。

聯合國前秘書長潘基文曾說，這個世界超級武器化，而和平則缺乏資金。確實，全球每年的軍事費用讓所有其它投資都相形見絀。更可悲的是，全球軍事投資仍在繼續增長。

和平沒有輸家，戰爭沒有贏家。在烏克蘭和加沙衝突同時發生之際，拜登總統沒有打算如何結束戰爭，而是向國會要求1000多億美元撥款來幫助烏克蘭和以色列打持久戰。當菲律賓與中國在仁愛礁發生衝突時，拜登當局沒有去幫助降溫，反而高調宣稱，如果菲律賓遭到攻擊，美國會保護菲律賓，這讓人覺得美國不是在滅火而是在拱火。

第二， 面對國際社會的共同挑戰時，全球治理出現危機。

如果國際社會真正希望和平與發展，那應該很容易找到共同點，並推出一整套促進共同發展的政策。氣候變化，貧困加劇，人口暴漲，健康安全，核武擴散等應該是國際社會共同的挑戰。

面對共同的挑戰，全球治理出現危機。國際社會合作太少，有些國家更是相互敵視。中方提出一帶一路，本來是中國搭台，眾人拾柴火焰高。雖然它不是一個完美的方案，但確實可以給廣大發展中國家帶來機遇。 然而美西方偏偏認為這是中國全球擴張的行為，會將發展中國家帶入債務陷阱。它們不認同「雙贏」，無視事實，認為是中國贏兩次，而其它國家都是受害者。

一些國家不僅給一帶一路抹黑，而且提出反制方案。在今年9月新德里舉行的G20 峰會上，印度美國等就依葫蘆畫瓢，推出所謂印度-中東-歐洲經濟走廊，跟一帶一路對著幹，只可惜資金從何而來，令人好奇。

全球治理出現危機一大原因是大國之間沒有信任，合作意願不高。 一些國家人為將世界分為「敵我」陣營，挑撥離間，誇大矛盾，無視共同利益，害人不利己。

第三， 中美關係危機重重，前景堪憂。

日前我帶學生去紐約拜訪美中關係全國委員會。副會長白麗娟從事美中關係半個多世紀，經歷了風風雨雨，她肺腑直言，現在美中關係甚至比1970年代初季辛吉和尼克松訪華前還要糟糕， 因為彼時，雙方都有所期待，都覺得關係會改善。而現在，雙方被悲情籠罩，沒有互信，特別是美國國會鷹派以中國為敵， 給雙方關係帶來極大挑戰，前景堪憂。

雖然拜登政府願意改善對華關係，兩國元首也將舉行高峰會，但達成的共識如何落實？雙方如何重建信任？結構性矛盾如何解決？如何保持政策的一貫性和延續性？如何讓雙邊關係不被各自內部的鷹派或強硬派所劫持？

中美兩個大國對世界格局的演變有重大影響。在全球多個熱點裡都有中美直接或間接競爭的影子。中美關係不真正得到改善，受害的不僅是兩國本身，還包括國際社會其它成員。

從聯合國成員國最近就以色列迦薩衝突的辯論可知，這個世界是非常分裂的，連停火和提供人道援助都達不成共識，大國矛盾尤為突出。要避免全球熱點繼續升溫，解決之道在於國際合作，特別是大國要摒棄私利，知難而上，真正為全球和平與發展發揮積極作用。（作者為美國巴克內爾大學政治與國際關係學系教授）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※