海峽兩岸自金門砲戰結束後，已有近70年無實際交戰駁火的情況出現。當然，戰爭並非只有短兵相接，也包含了情報、認知、文化等柔性攻勢。可回顧過去與近代的歷史，類似的情況比比皆是，但光從國際社會的角度來看待兩岸，卻又多了一種微妙的狀態：「一個國家內，存在兩個政權。」

雖然兩岸在1992年時曾有過共識，但畢竟距今已30年之久，所謂的九二共識是否符合如今的狀態，又或者需要一個新的共識，好讓兩岸人民的認知能夠重新建立。

在面對「台灣是中國不可分割的一部分」這樣的言論，亦或是「一個中國，各自表述」的模糊立場，導致台灣社會出現了不同的政治取向：華獨和台獨。但都無法否定兩岸的漢族百姓，是源於同文同種的事實。

何謂「華獨」？即中華民國（台灣）。基於中華民國的法理主權，認為台灣已經是一個獨立的國家，只是因為國際政治的壓力，而無法獲得外交承認。這種主張，強調中華民國的歷史傳承與民主制度，並希望維持現狀，避免與中國大陸發生衝突。

何謂「台獨」？基於台灣的自決權，認為台灣應該建立一個新的國家，與中華民國和中華人民共和國完全斷絕關係。這種主張，強調台灣的文化多元與民主價值，並希望追求正名，爭取國際承認。

然而，縱使對大陸存有情感的聯繫，或是反感的情緒；不論是支持「華獨」或是「台獨」，最終只會讓兩岸步入僵局。因為身處台灣的我們，仍要面對以下的現實：「持續遭受中國大陸在國際社會中的打壓，以及與日俱增的軍事威脅」，而這樣的日子，還能繼續多久下去呢？

以國際社會的觀點角度來看兩岸，他們更希望的是制衡與維持：制衡中國大陸的崛起，維持海峽兩岸的現狀。我們不妨從俄烏和以哈兩場衝突觀看，世界各國的不正面介入，是為了避免引發全面性的戰爭，同時也是防止全球經濟受到更廣泛的影響。顯然，對於西方世界而言，兩岸現狀的維持，也是為了避免整個亞太地區的武裝衝突，因為這並不符合國際社會所期盼的利益。維持，並非是消極的態度，而是一種正向的處理方式。

可這對兩岸之間的進步真的會有幫助嗎？

曾有學者提出兩岸何不「走向民主共和」的主張，即United States China。不必拘泥於「一個中國」或「兩個中國」的框架，創造一種雙贏的局面，為兩岸關係的長遠發展訂下基礎。當然，這是一個過於理想的主張，因為兩岸源自同文同種，但人民接受的制度卻是完全不一樣的！

走向民主共和，或許是一個最好的選項、最佳的解答。可當牽涉到兩岸的歷史、文化、政治、經濟、社會、心理等多方面的因素時，或許現狀的維持，不僅符合國際社會的期盼，也是一種正向的選擇。我們可從史書提及的魏晉南北朝來看兩岸的未來：在那外族入侵、戰火紛飛的時代，在經歷近四百年後，最終在隋唐兩朝，再次完成中華一統的決定因素在於：文化，以及民心所向。而民心，則是和平穩定、避免衝突持續。

海峽兩岸，只能耐心的等待，等候彼此人民素質的提升、雙方文化隔閡的消除、台海的和平穩定發展。這是一個不容易的過程，也是一個需要時間的過程。但，我們應該有信心，也應該有耐心，相信兩岸的認知，最終會走向民主共和的方向。（作者為自由撰稿者）

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