（合成圖／本報系資料照）

藍白合的卡關已經出現負面效應，國民黨和民眾黨若再沒有良性進展，後續局勢將每況愈下，對藍白都不是好事。如今藍白合作事宜已經如柯文哲所說的，「（藍白合）大部分都OK，只剩下總統這一局」，但也是總統這一局，讓藍白無法跨過那一道門檻。

藍白合總統競選的組合只有「侯柯」配或「柯侯」配，侯友宜先前曾說不排除當副手，柯文哲同樣表示在民調誤差值範圍（差距3%）以內，願意擔任副手的訊息。既然如此，為何在產生總統候選人的方式上，會產生如此大的扞格？柯文哲自始至終堅持使用全民調來產生正、副總統候選人組合，這樣的方式適不適當？經過這段時間的發酵，絕大多數的回饋都是正面的，至於國民黨所擔心的容易被對手操弄灌票等細節，既是難以避免的，效果對雙方來講也是相對的。而國民黨所提的民主初選、民主初選和民調各半、日本模式或德國模式，則是充滿政黨算計的方案，不僅民眾黨無法接受，許多中立的學者、民眾也看不下去。

「侯柯」配或「柯侯」配，雖然只是兩個人的正副位置對調，但是背後牽涉到的權利和利益分配，卻是牽一髮動全身，絕非侯柯兩人所輕易決定；但也因為是侯柯兩人的選舉，所以侯柯兩人在黨內擁有極大的發言權。所以，萬一最後藍白合破局，連帶影響立委選舉結果，侯柯兩人都要承擔最大的責任。如果整合出一套藍白雙方都可以接受的方案，選出最佳組合方式，聯手打贏2024總統、立委選戰，就成了當前藍白最重要的課題。

國民黨雖然一再宣稱耐心、包容，但是如果只是挾絕對優勢的政黨資源勢力裹脅民眾黨，要求按照自己提出的兩個模式擇一而行，這是國民黨的私心自用在作祟，這樣必輸的選擇如果柯文哲同意了，無異是飲鴆止渴，也無異於認輸投降，已經知道的結果，何必再舉行民調？所以柯文哲對於這兩種模式毫不考慮，也就不意外了。如果國民黨真有心要藍白合，公平分出正、副總統候選人，就該以自己行之有年的民調初選方式，不管是對比式或互比式，或者對比、互比各半的方式，都比偷天換日的日本、德國模式來得好。

民意隨流水，藍白合曾經給予對民進黨不滿的廣大民眾莫大期望，但隨著總統這一關卡彈，民意也在逐漸轉變，兩黨的支持度也都隨之下降，其中顯示的是民眾對於藍白合破局的憂心，對於藍白久談不合的焦慮，對於國家未來走向的失落。國民、民眾兩黨若是體察民意、關心民瘼，當以整合政見獲取民眾的認同，以公平、公開方式產生正副總統候選人，爭取民眾支持，並在原本的政黨支持度外，積極拓展票源，產生一加一大於二的外溢效應，讓藍白合成為政黨政治和聯合政府的成功典範。

藍白合當前的困局，表面上看似是正、副總統產生方式喬不攏，其實只不過是私心作祟。如果拋開個人權位的計較，國民黨不管當正、當副，只要勝選，結果都是最大的贏家，但是一旦過不了私心這一關，那麼歷史的教訓將會來得更快更狠，國民黨還能不能繼續在政壇立足，就會備受考驗了，希望國民黨慎思。（作者為新故鄉智庫研究員）