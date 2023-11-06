「國民黨沒人比我跟柯文哲有更多恩怨，連我都能放下促成雙方合作，國民黨沒理由放棄，合在一起一定贏。」這是國民黨副主席連勝文眼見「藍白合」快變成「藍白鬥」，有感而發的誠摯呼籲；同樣的呼籲適用民眾黨總統參選人柯文哲，面對藍白合爭議，姿態有必要高到令支持者反感嗎？

藍白合火車是否已過站，在國民黨主席朱立倫這兩天一再呼籲所有主流媒體趕快做民調，包括「侯柯」、「柯侯」對民進黨「賴蕭」的支持度與政黨支持度，表面上火車還沒到站，實際上藍白合是否破局在於柯文哲一念之間。這也是為何柯文哲語帶玄機表示，台灣是充滿驚奇的島嶼，不到最後關頭，請大家耐心等待。

柯的確有本事賣關子，因藍白合從一開始啟動對談譏制，一心想下架民進黨的國民黨明顯有求於柯。柯憑藉年輕族群支持的高聲量，一再反覆變卦戲弄國民黨，包括「讓侯選也選不上」、「讓侯民調誤差」及「把恁爸當肖仔」等高傲言論，更惹毛了國民黨基層。

柯文哲仗勢底氣足才會口出狂言，然而墊高的網路聲量全踩在國民黨黨員身上，也激怒了許多中間及淺藍選民，紛紛倒向國民黨。這也是為何最近侯柯兩人民調明顯一長一消，國民黨主席朱立倫於是再度拋出日、德模式民調，然而這與柯堅持的全民調完全不同，藍白合似乎難成局。

2014年連勝文與柯競選台北市長，連被柯羞辱得體無完膚，放眼國民黨沒人比他與柯有更多恩怨，但為了下架民進黨，他願意放下昔日恩怨，力促藍白合。柯文哲自許「政治有理想的一面」，面對此關鍵時刻，最終下決定前，不妨看看連勝文的氣度，深思什麼才是理想的政治格局。