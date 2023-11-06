在民眾黨主席柯文哲、國民黨議員廖先翔相繼處理老家違建之際，現任副總統、也是民進黨提名的總統參選人賴清德，卻死皮賴臉地堅持不拆老家違建。賴清德哽咽向選民哭訴：「父親留下的只有貧窮」，指稱老家是「破洞的工寮」，彷彿「貧窮」可以合理化一切違法、非法的行為！按賴清德無恥無上限的說詞，全台貧窮線以下的百姓豈不可以占地為王，滿街蓋違建了？

有細心的網友查看歷年空拍圖，赫然發現，爭議中的賴清德老家「違建」，早已不是民國70年前的那棟工寮。44年來，賴家工寮歷經6次改建、擴建，還貍貓換太子地將舊有違建的門牌嫁接到2003年才落成的二層洋房。2003那年，賴清德取得了美國哈佛大學碩士學位，哪裡有臉拿「貧窮」當藉口？何況，他家一直有個顯赫的舅舅──童永。

違建爭議纏身，賴清德不思誠實以對，不願依法行事，依舊滿嘴謊言，誆騙選民。日前他回師台南成立競選總部，大言不慚地對民眾說，他當選後將用人唯才，就像這次民進黨立委提名，跨黨派、跨領域、跨世代，用人唯才。賴清德健忘，轉身就忘記民進黨「用人唯才」，啟用了偷腥人夫人妻：丁允恭、陳宗彥、谷辣斯、王定宇、陳致中等，族繁不及備載，以及最近親中舔中、可能出賣國安情資的立委趙天麟。賴清德還忘了他當年擔任行政院長時，極力追殺台大校長管中閔的往事。

賴清德還說，他將秉持民進黨清廉勤政創黨的精神，組織清廉及公開透明的政府，民意與人民都能監督參與。言猶在耳，隔天便斷然拒絕民意監督他拆違建。賴清德真要組織清廉政府，何不立即拆除老家違建，繳清稅款；何不公開台南種電政策黑幕與88顆子彈的關係；公布高端疫苗每劑的採購價格、小吃店能進口快篩劑的秘密、50萬元資本額超思公司進口4億雞蛋的門神是誰；披露蔡英文博士論文和證書的下落，准予全民查閱陳明通指導的碩士論文內容…。

曾經自詡為「台獨金孫」的賴清德，如今竟成了不敢面對自身錯誤、不敢面對輿論的「孫子」！回想起2019年，賴清德和蔡英文角逐黨內總統候選人提名時，慘遭側翼網軍抹黑，痛斥帶哀求蔡英文；蔡英文後來提名他擔任副總統候選人後，金孫奴顏盡顯，跪倒權力跟前，毫無政治家應有的風骨和風範。

今日民進黨所謂的「菁英」，富貴能淫，貧賤能移，威武能屈；一旦掌握權力或是準備攀登權力高峰時，心中毫無理想，無視民眾和民意的存在，盡數沉淪為卑顏佞倖之徒，盡數墮落為取巧貪婪之輩，直叫人打從心裡瞧不起！賴清德拿「貧窮」二字遮掩自身的怯懦違法，不過是讓人更看清了民進黨的雙標妄為，也看清了賴清德的無德無行！

（作者為資深媒體人）