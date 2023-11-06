總統大選，三黨參選人的教育政見俱已出爐。賴清德以「投資未來世代」為主軸，大撒幣，畫願景；柯文哲聚焦執行面，指出雙語政策及多元入學的問題；侯友宜則直面「108課綱」，以召開「全國教育會議」來矯正課綱缺失。「課綱」有哪些缺失？賴為何迴避不談？

禮義廉恥束諸高閣

兒福聯盟最近發布一項有關108課綱調查顯示，國高中生近6成感到學習疲勞。「課綱」是教改的產品，秉持虛幻的教改理念引領現實世界，因此，一直與教育現場格格不入。20年來每部課綱都有窒礙難行之處，造成學生程度低落，國家競爭力下修，爭議不斷。但最神奇的是，無論親師生如何反彈，教育當局卻「雖九死其猶未悔」，堅持執行，箇中緣由為何？

首先，看看108課綱的兩大問題：其一、因為執行教改理念，一路減少必修學分，增加選修學分，造成學力低落，導致人才匱乏：高中國文古文篇目從60篇減為15篇，英文單字量由7000減為4500，數學重要單元如微積分等刪除不教，導致高中程度國中化，國中程度小學化。自然4科尤為重災區，物理、化學、生物、地科的必修只剩下2學分，為舊課綱的一半。結果108課綱首屆新生今年入學，頂尖大學理工學院陸續傳出「災情」，基礎物理、基礎化學與微積分3項學科成績，與前屆相較明顯下滑，已嚴重阻礙科技人才的養成。台積電等大廠知道人才即將匱乏，不但出資在大學設立半導體學院，甚至派出宣傳車去高中挖角。課綱再不改弦易轍，台灣「科技島」美名將毀於一旦。

二、因為執行教改理念，推動多元入學，採用學習歷程，卻變相固化了階級，讓窮人難翻身。草根影響力文教基金今年做了一份調查報告，5成4的受訪民眾同意學習歷程對資源不足的學生不公平。如偏鄉學校開不出多元課程，交不出漂亮的學習歷程，而貴族私校或有錢家庭甚至可以委託專人製作等。同時，家長也質疑申請入學面試的公平性，真的沒有利益交換嗎？

這兩個問題牽涉到國家競爭力及社會公平性，已極嚴重，但尚不止於此。輕知識，重素養，讓各科考試皆淪為閱讀測驗，降低學科專業性；公民科去道德，歷史科去時序，國文科去文化……，讓學生失去核心價值觀的遵循標的，禮義廉恥束諸高閣，霸凌、吸毒成為常態。這種種問題政府早該正視、檢討、導正，卻因為文史課綱帶來的邊際效應，讓執政黨選擇視而不見。

拆解兵凶戰危因子

台灣的國文教學本是兼顧「語文、文學、文化」三面向，這是異於對岸之處，也是立足中華文化圈的最大優勢。但「108國文領綱」不但把高中文言文比例降為35%到45%，更把課程目標縮減成「語文」一項，既無須關注文學脈絡源流，更無須深入理解文化意涵。於是，國文成了工具學科，只具備「符號運用與溝通表達」的功能。

「歷史領綱」則高一先探討「台灣地位未定論」，強調中華民國政府只是代表盟軍接收台灣，主權歸屬待國際條約確認。這是從根本上質疑了中華民國在台灣的正當性。高二則以東亞史虛無化中國史，先放進日本、韓國、越南3國千年變遷，稀釋中國史；再橫向討論這4國的政治與社會結構、人群的移動與交流等，支解掉中國史的脈絡。薄弱的知識基礎加上偏頗的章節標題，如「傳統政治權威的形塑」、「威權體制下的台灣」，學生能不被帶風向嗎？「天然獨」能不被造就出來嗎？

「課綱」帶給執政黨的政治紅利太大，所以，當國民黨總統參選人侯友宜提出檢討「108課綱」，表態「中華文化的根，台灣學生不能忘」，民進黨立委立刻加料扭曲，指「侯友宜的教育政策竟然是要台灣學生背中國長江、黃河流經省分……把背誦中國歷史與地理列為教育政策重點」，同時把侯友宜發言的PPT背景，變造成長江、黃河。如此明顯的扭曲，代表「課綱」是民進黨不可動搖的核心利益。

課綱不檢討，台灣不會好。為子孫萬代謀，柯文哲與侯友宜的理念結合就從打破「課綱」桎梏開始吧！拆解兵凶戰危的可能因子，還我學子公平合理的教育場域，許台灣一個未來！